El acuerdo comercial entre India y Estados Unidos es aclamado como beneficioso para todos por Nirmala Sitharaman y Vaishnaw







Ministro de Finanzas de la Unión Nirmala Sitharaman El martes dijo que el acuerdo comercial entre India y Estados Unidos beneficiará a los pueblos de «dos grandes democracias» y agradeció al primer ministro Narendra Modi y al presidente estadounidense Donald Trump por llegar a un acuerdo.

Sitharaman se dirigió a X y dijo: «Buenas noticias para los productos Made In India. Ahora enfrentarán una reducción de aranceles del 18 por ciento. Agradezco el liderazgo del primer ministro Narendra Modi y del presidente estadounidense Donald Trump por este desarrollo. Los pueblos de nuestras dos grandes democracias se beneficiarán».

Ashwini Vaishnaw, Ministro de Ferrocarriles, Información y Radiodifusión y Electrónica de la Unión; Tecnología de la Información también recurrió a las redes sociales y dio la bienvenida al acuerdo comercial entre India y Estados Unidos.

«EE.UU. e India son las democracias más grandes del mundo. Ambos países son aliados naturales. Juntos, India y EE.UU. tienen un enorme potencial para trabajar por la paz y el desarrollo. EE.UU. e India tienen fortalezas complementarias. Ambos países pueden co-crear tecnologías y co-desarrollar soluciones que beneficiarán al mundo», publicó Vaishnaw en X.

«El acuerdo comercial entre Estados Unidos y la India conducirá a un futuro mejor para ambos países. India-Estados Unidos El acuerdo comercial es un acuerdo en el que todos ganan. Los ciudadanos y las industrias de ambos países se beneficiarán enormemente de este acuerdo», añadió.

Más temprano el lunes, Trump dijo que una llamada telefónica con el primer ministro Narendra Modi condujo al acuerdo, que redujo los aranceles estadounidenses sobre productos indios al 18 por ciento y alivió las barreras comerciales indias sobre productos estadounidenses.

Trump dijo que India también dejaría de comprar petróleo ruso y aumentaría las compras de energía, tecnología y productos agrícolas estadounidenses. Dijo que el acuerdo fortalecería los lazos entre los dos países y apoyaría los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania.

El primer ministro Modi también se dirigió a X y dijo: «Es maravilloso hablar hoy con mi querido amigo, el presidente Trump. Encantado de que los productos Made in India ahora tengan un arancel reducido del 18 por ciento. Muchas gracias al presidente Trump en nombre de los 1.400 millones de habitantes de la India por este maravilloso anuncio».

Dijo que cuando dos «grandes economías» y las «democracias más grandes del mundo» trabajan juntas, «beneficia a nuestro pueblo y abre inmensas oportunidades para una cooperación mutuamente beneficiosa».

granizando Presidente El «liderazgo» de Trump en la defensa de la paz, la estabilidad y la prosperidad globales, dijo el Primer Ministro, «India apoya plenamente sus esfuerzos por la paz».

«Espero trabajar estrechamente con él para llevar nuestra asociación a alturas sin precedentes», añadió el primer ministro Modi.

