





El Acuerdo de Libre Comercio de la India (TLC) con cuatro Nation Blog Nation Bloc Association european Free Trade Association (EFTA) ha entrado en vigencia a partir del 1 de octubre. Está destinado a impulsar el comercio bidireccional y las inversiones. Los miembros de la EFA son Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Fue firmado el 10 de marzo de 2024.

Según el PACT, India ha recibido un compromiso de inversión de $ 100 mil millones en 15 años del grupo. Al mismo tiempo, las naciones de la EFA tendrán como objetivo facilitar la generación de 1 millón de empleos directos en la India como resultado de estas entradas de inversión. Este compromiso de inversión excluye explícitamente la inversión de cartera extranjera (FPI), centrándose en el capital a largo plazo para el desarrollo de capacidades productivas.

India tendrá la opción de retirar temporalmente las concesiones de derechos de aduana en los países de la AELC en virtud del acuerdo. Aunque las inversiones tienen que fluir en 15 años, $ 50 mil millones en los primeros 10 años (contados después de la implementación del PACT) y otros $ 5 mil millones en los próximos cinco años, el acuerdo comercial también proporciona un período de gracia de tres años para cumplir con las obligaciones.

El bloque ha ofrecido el 92.2 por ciento de arancel Líneas o categorías de productos que abarcan el 99.6 por ciento de las exportaciones de la India. También incluye el 100 por ciento de los productos no agrícolas y las concesiones arancelas en productos agri procesados. Por otro lado, la India ofrece a EFTA cubre el 82.7 por ciento de las líneas arancelarias, lo que representa el 95.3 por ciento de las exportaciones de EFTA. Más del 80 por ciento de estas importaciones son de oro (de Suiza), sin cambios en el deber efectivo en el oro.

Los sectores bajo el acuerdo incluyen farmacéutica, dispositivos médicos, alimentos procesados, lácteos, soja, carbón y productos agrícolas sensibles. Los exportadores indios en sectores como maquinaria, productos químicos orgánicos, textiles, cuero, gemas y joyas, y alimentos procesados ​​disfrutarán de concesiones de servicio. Esto mejorará la competitividad, reducirá los costos de cumplimiento y acelerará el acceso al mercado de la EFA.

India ha ofrecido compromisos en 105 subsectores al EFT, al tiempo que obtiene un acceso mejorado en 128 subsectores de Suiza, 114 de Noruega, 107 de Liechtenstein y 110 de Islandia. FTA firmado por India hasta ahora: India ha firmado acuerdos comerciales con Sri Lanka, Bután, Tailandia, Singapur, Malasia, Corea, Japón, Australia, los EAU, el Reino Unido, el Reino Unido, Mauricioy el bloque de 10 naciones ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático).

Desde 2014, el país ha firmado cinco pactos comerciales con Mauricio, los EAU, Australia, el EFT y el Reino Unido. En total, India ha firmado 16 de este tipo hasta ahora. Además, India está negociando acuerdos comerciales con varios de sus socios comerciales, como Estados Unidos, Omán, la Unión Europea (UE), Perú, Chile, Nueva Zelanda e Israel.

