El acuerdo comercial con la India podría avanzar antes de fin de año, dice un alto funcionario estadounidense







Estados Unidos ha indicado que las negociaciones comerciales con la India están avanzando, con un alto funcionario de la administración describiendo “muchos acontecimientos positivos” en las recientes discusiones entre los dos países.

En declaraciones a los periodistas, el funcionario confirmó que Washington está buscando un acuerdo comercial recíproco con Nueva Delhi y al mismo tiempo aborda las preocupaciones sobre las compras de petróleo ruso por parte de la India. «Creo que hemos tenido muchos acontecimientos positivos con ellos recientemente», dijo el funcionario, añadiendo que las conversaciones podrían dar resultados «antes de fin de año».

«Tenemos dos cosas que hacer con ellos. Por supuesto, tenemos una negociación comercial recíproca, pero también tenemos una cuestión del petróleo ruso, en la que hemos visto mejora del mercado en ese extremo. Así que creo que nos gustaría decir que podemos relajarnos y tomarnos un descanso, pero todavía hay mucho por hacer, pero ya se están produciendo muchos avances positivos y es posible que tengamos más por hacer antes de fin de año”, dijo el funcionario.

La administración estadounidense está gestionando dos cuestiones con la India. El primero implica negociaciones comerciales recíprocas, que normalmente apuntan a equilibrar los aranceles y el acceso a los mercados entre países. El segundo se refiere a lo que el funcionario denominó la “cuestión del petróleo ruso”, aunque notaron una “mejora del mercado en ese sentido”.

