El acuerdo arancelario con EE.UU. afecta a los socios comerciales de Indonesia, el CSIS advierte sobre los riesgos

Jacarta – Investigador Titular Departamental Economía El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), Deni Friawan, advirtió sobre los riesgos a largo plazo derivados de los resultados del acuerdo arancel entre los Estados Unidos (COMO) e Indonesia, que actualmente está casi terminada.

Según él, este acuerdo tiene el potencial de causar más problemas, especialmente en lo que respecta a las relaciones. comercio Indonesia con mitra otros que sienten que reciben un trato desigual.

Según Deni, el acuerdo arancelario con Estados Unidos podría desencadenar demandas similares de otros países o regiones que desde hace mucho tiempo mantienen una cooperación comercial con Indonesia.

«Así que nuestra posición es realmente desfavorable, y nuestra posición negociadora en comparación con otros países, Malasia, Vietnam o Tailandia, que tienen acuerdos con Estados Unidos, nuestra posición también es más débil», dijo Deni en la rueda de prensa virtual ‘Perspectivas 2026: amenazas y riesgos de inestabilidad económica, social y política’, el miércoles 7 de enero de 2026.

Investigador principal del Departamento de Economía del CSIS, Deni Friawan

«Así que al final, nos guste o no, con condiciones como esas y una capacidad local limitada, tal vez la mayoría de las decisiones resultantes de las negociaciones serán perjudiciales para nosotros», afirmó.

Una de las cuestiones destacadas es la solicitud de Estados Unidos sobre el acceso a los minerales críticos de Indonesia. Según Deni, las concesiones en este sector estratégico pueden provocar reacciones de otros socios comerciales, en particular Porcelanaporque contiene una fuerte dimensión geopolítica.

«Al mismo tiempo, existe geopolítica entre China y Estados Unidos. Si aceptamos lo que Estados Unidos pide, eso significa que también será ‘perjudicial’ para China. Así que aquí es donde tenemos que poder navegar o equilibrar estas dos influencias», dijo Deni.

Recordó que la respuesta de China no siempre toma la forma de una política abierta, sino que podría tomar la forma de revisar la cooperación económica y reducir el flujo de inversión extranjera directa (IED) a Indonesia.

Mientras tanto, las negociaciones arancelarias entre Indonesia y Estados Unidos se acercan a su meta. El gobierno dijo que las discusiones habían entrado en la etapa de finalización técnica (redacción legal), lo que condujo a un Acuerdo Arancelario Recíproco cuya firma está programada para fines de enero de 2026.

Sin embargo, detrás de este progreso, los investigadores evalúan que los riesgos para las relaciones comerciales de Indonesia con otros socios en realidad están aumentando.