El actor y político Vijay comparece ante el CBI por la estampida en el mitin de Karur







El jefe de TVK y actor Vijay compareció ante la Oficina Central de Investigación (CBI) el lunes para ser interrogado en relación con el caso de la estampida de Karur, dijeron funcionarios.

La superestrella tamil llegó a la sede del CBI aquí y fue llevado al equipo que investigaba la estampida, que ocurrió durante una manifestación en la que se dirigió el 27 de septiembre del año pasado en Karur, Tamil Nadu.

El incidente dejó 41 muertos y más de 60 heridos.

El CBI ha cuestionado varios funcionarios del Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) en relación con el caso, dijeron los funcionarios.

La agencia puede atender una llamada para presentar una hoja de cargos en el asunto después de examinar las respuestas de Vijay durante el interrogatorio del lunes, dijeron.

El CBI se hizo cargo del caso de un SIT tras una orden de la Corte Suprema, y ​​la agencia investigadora ha estado reuniendo pruebas en el asunto.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente