El actor Willem De Schryver habla sobre la serie criminal belga ‘The Big F*ck-Up’

La serie belga de ocho episodios “The Big Fuck-Up” está basada, en la medida de lo posible, en una historia real.
Ambientada en la década de 1980, sigue a los gendarmes belgas que, liderados por un agente estadounidense de la CIA, se supone que deben atrapar a los traficantes de drogas. En cambio, ellos mismos se convierten en criminales. Eso incluye a Jan Laureys (Willem De Schryver), que nunca quiso ser gendarme.
“Aunque –y dejaré constancia aquí– no todos los policías eran corruptos, los gendarmería estaba infestada de escándalos y crímenes. Había mucho nepotismo y tenía una estructura mafiosa: si cometías un error, te lo encubrían”, dice el director Wim Geudens en mipcom. Pero el equipo nunca quiso hacer un programa factual.
«Empezaron a vender drogas y realmente hubo un agente americano que vino a enseñarles todo. Al final, también hubo un ensayo, pero nunca ha habido ninguna prueba real», señala Philippe De Schepper, que lo escribió y creó con Bas Adriaensen.
«Por eso optamos por un tono más claro; no sabemos realmente qué pasó. Wim presionó por eso; por ese lado divertido. Ya hay muchos programas oscuros».
Lo que hacen en el programa es oscuro: «No tienen orientación moral», dice Geudens. Pero también le gustó la idea de tener un protagonista que sea un delincuente y que además ame la vida.
«Es como ‘Atrápame si puedes’ de Spielberg con Leonardo DiCaprio. Miente a todo el mundo pero es muy carismático. Más tarde, se da cuenta de que ya no es diversión y juegos. Dice: ‘¿Cómo puedo salir de esta gran cagada’?».
Al principio, el programa tenía un título más respetable.
“Se llamó ‘Los años del plomo’ porque así se describía aquella época”, sonríe De Schepper. «El problema era que la gente lo veía y asumía que era un drama serio».
Geudens añade: «Cuando me sugirieron ‘The Big Fuck-Up’ pensé: ‘Vaya, eso es atrevido. Hombre, ¿realmente estoy haciendo esto?’ Pero aquí hay muchas meteduras de pata, en muchos niveles. Incluso en lo que respecta a la familia de Jan, porque llevan tantos años mintiendo”.
De Schryver, que interpreta a Jan Laureys, necesitó algo de tiempo para acostumbrarse a él.
«Estaba muy nervioso por tener que ser alguien tan lleno de sí mismo. Jan se ve a sí mismo como un tipo de primera: guapo, narcisista. Sólo tenía 22 años cuando empezamos a filmar y dudaba de todo en mi vida. Jan terminó siendo mi salvador, en cierto modo. Interpretarlo me dio la confianza que necesitaba».
Al principio, Jan no se da cuenta de lo que sucede a su alrededor, «hasta que ya está demasiado metido para salir». Pero también madura a lo largo del programa.
«Jan finge una fachada. Parece que está listo para conquistar el mundo, pero en realidad está huyendo de muchos problemas. La razón por la que está en el extranjero es porque no se siente como en casa con su propia familia. Willem pudo demostrarlo: no querrás seguir a alguien que es simplemente superficial. Con Jan, quieres conocerlo mejor», añade Geudens.
Tom Vermeir, Tibo Vandenborre, Cathy Serclaes, Koen De Bouw, Koen De Graeve, Natalie Broods, Rob Van der Auwera, Tom Van Dyck, Dempsey Bovell y Felix Vroman también protagonizan.
Para poder realizar el tipo de espectáculo que querían, tenían que ser ingeniosos, subraya De Schepper.
“Cuando estás haciendo un programa de época, puedes decir ‘Necesito esta mesa exacta’ y te costará mucho dinero, o puedes decir ‘A la mierda, vamos a crear nuestro propio universo’. Todavía estamos en la década de 1980, pero es la versión de Wim de la década de 1980. Wim es un poco como Peter Jackson: cuando empezó en Nueva Zelanda, fabricando sus propios accesorios. Junto a su cómplice [cinematographer] Piet Deyaert, encontraron formas de abaratar las cosas”.
El objetivo del espectáculo era «entretener a la gente», dice el director.
«Tenemos a todos estos tipos ‘haciendo su trabajo’, pero también es muy tonto. Es una gran cagada tras otra, porque toman decisiones estúpidas y se aplauden unos a otros por ellas. La comedia es uno de mis géneros preferidos, pero no me interesa a menos que comunique algo».
«Estamos retratando esta situación ridícula en la que hay policías que se han perdido por completo y ni siquiera se dan cuenta. ¿Qué carajo? Al parecer, algunos financieros potenciales dijeron que había demasiados papeles masculinos en la serie, pero el único personaje inteligente es una mujer. No siempre es bueno tener toda esta testosterona en una habitación», se ríe De Schryver.
“No se puede comparar con ningún otro producto fabricado en Bélgica”, observa. «Tiene un color muy diferente».
“Color es la palabra correcta”, afirma inexpresivamente Geudens. «De hecho, tenemos color».
La serie – vendida por jonnydepony y respaldado por Streamz y Amazon Prime Video NL, se estrenará el 30 de octubre de 2025.