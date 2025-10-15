El actor Jung Sung Il, actor del drama The Glory, anuncia divorcio después de 9 años de matrimonio

VIVA – Noticias impactantes provienen de actor coreano South Jung Sung Il, conocido por su papel de Do Young en el popular drama. la gloria. El lunes 14 de octubre, su agencia, XYZ Studio, confirmó que el actor se había divorciado oficialmente de su esposa luego de nueve años de vida matrimonial.

En su comunicado, la agencia enfatizó que la decisión se tomó después de una larga consideración y discusiones profundas entre Jung Sung Il y su esposa. También se hace referencia al divorcio como una decisión mutua que se lleva a cabo de forma pacífica, sin culpa alguna por parte de ninguna de las partes. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«Después de largas y reflexivas discusiones, Jung Sung Il y su pareja decidieron poner fin a su matrimonio», escribió XYZ Studio, citado por CoreaBoo el miércoles 15 de octubre de 2025.

«Esta decisión se tomó de manera amistosa y sin culpa de nadie. Pedimos al público y a los medios que no hagan especulaciones infundadas», agregaron.

A pesar de que su relación terminó legalmente, Jung Sung Il y su ex esposa todavía mantienen una buena comunicación. Ambos están comprometidos a criar conjuntamente a sus hijos y apoyarse mutuamente en sus respectivos caminos.

La agencia también añadió que Jung Sung Il seguirá centrado en su carrera como actor. Prometió seguir brindando lo mejor en cada proyecto que emprenda.

«A pesar de que su relación matrimonial ha terminado, los dos todavía están trabajando juntos sinceramente en la crianza de su hijo. Jung Sung Il continuará tratando de mostrar lo mejor que puede como actor», escribió el comunicado oficial de XYZ Studio.

La noticia de este divorcio atrajo la atención del público, considerando que Jung Sung Il se encontraba en la cima de su popularidad gracias a su encantador papel en la gloria. En el drama, interpreta al personaje de Ha Do Young, el marido del antagonista Park Yeon Jin (interpretado por Lim Ji Yeon). Su actuación fuerte y emotiva hizo que su nombre fuera cada vez más conocido en la industria del entretenimiento coreana.

Aunque muchos fans se sintieron tristes al escuchar esta noticia, muchos también apoyaron a Jung Sung Il para que se mantuviera fuerte y continuara trabajando. El público espera que pueda superar bien este momento difícil y volver a aparecer con obras inspiradoras.