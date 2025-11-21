El actor Jelani Alladin, compañero de viaje, protagoniza un corto LGBTQ

“Al año que viene” puede estar resonando en más formas de las que los realizadores imaginaron originalmente.

Un avance del corto muestra a Jelani Alladin (“Compañeros de viaje”) como Robert, un padre cuyo esposo murió en un Estados Unidos del futuro cercano donde los “valores tradicionales” se han convertido en ley y la actividad homosexual es ilegal.

Zach Martens (“Sleep No More”) coprotagoniza el papel del nuevo interés amoroso de Robert. Completa el reparto Sherz Aletaha (“First Wives Club”).

El tráiler explica que las personas queer han sido prohibidas en los bancos, objeto de redadas policiales en bares gay y están sujetas a una vigilancia extrema por parte del gobierno.

«Todos sabemos que cuando ganó ese imbécil las cosas iban a ir mal. No teníamos idea de que iban a ser tan malas», dice Robert en el tráiler, después de que en un vídeo se ve a un funcionario del gobierno ordenando que «toda actividad homosexual sospechosa debe ser reportada inmediatamente».

“Next Year” fue escrita y dirigida por el dúo de cineastas queer y nominados al Emmy Peter DiMario y Guto Barra. El vestuario es del cuatro veces nominado al Emmy Joseph La Corte (“Murdaugh: Death in the Family”).

«‘Next Year’ es una película profundamente personal y políticamente resonante que refleja los desafíos que enfrentan las comunidades LGBTQ+ hoy en día», se lee en el resumen de las películas. «Sirve como advertencia y testimonio de la resistencia del amor en tiempos oscuros».

La película se proyecta actualmente en festivales de cine internacionales, con la esperanza de obtener una calificación para el Premio de la Academia en la categoría de cortometraje de acción real.

Los créditos de Alladin también incluyen “Tick, Tick… ​​Boom!”, el cortometraje de Michael Schwartz “Strangers on a Beach” con Zane Phillips y Jack Falahee, así como las series de televisión “Blue Blood” y “The Walking Dead: World Beyond”.

DiMario y Bara ganaron múltiples premios Emmy de Nueva York por “Immersive.World” y “Dreams From the Deep End”. DiMario también ganó el premio Webby por “How Art Changed Me”, mientras que Barra, ganadora de tres premios Emmy, ha dirigido proyectos para HBO Max, Amazon Studios, Disney+, PBS y más. Su trabajo se ha proyectado en el MoMA y el Museo de Brooklyn.