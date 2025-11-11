El actor japonés de ‘Ran’ y ‘Harakiri’ tenía 92 años

Tatsuya Nakadaiuno de los actores de cine y teatro más célebres de Japón y colaborador frecuente del director Masaki Kobayashi y liderado Akira Kurosawa títulos como “Ran”, “Kagemusha” y “High and Low” han muerto. Tenía 92 años.

La muerte de Nakadai fue reportada el martes en Japón por Las noticias de Japón.

Con más de 100 créditos cinematográficos a lo largo de su carrera de siete décadas, el trabajo de Nakadai abarcó un verdadero quién es quién del cine japonés durante la segunda mitad del siglo XX, trabajando con cineastas como Hiroshi Teshigahara, Mikio Naruse y Kon Ichikawa. Se consideraba principalmente un actor de teatro y no firmó un contrato general con ningún estudio japonés, lo que le permitió trabajar con muchos directores diferentes.

Su debut en la pantalla fue un papel no acreditado interpretando a un prisionero en el drama de Kobayashi de 1953 «The Thick-Walled Room», iniciando una asociación que continuaría durante las siguientes tres décadas e incluiría títulos como «Samurai Rebellion» y «Kwaidan».

Para el público occidental, Nakadai es quizás mejor conocido por su papel protagónico en el drama de Kurosawa de 1985 «Ran», una epopeya de guerra ambientada en el período Sengoku inspirada en «El Rey Lear» de Shakespeare que le valió a Kurosawa su única nominación al Oscar. Luego, cuando tenía poco más de 50 años, Nakadai interpretó a un hombre mucho mayor al frente de la película como Ichimonji Hidetora, usando un maquillaje intenso y fantasmal para interpretar a un señor de la guerra desolado y cansado del mundo.

Nakadai era un elemento fijo del género chanbara, que encabeza algunas de las películas de samuráis más duraderas, incluida la sublime existencial “Harakiri” de Kobayashi y la más cómica “Kill!” Interpretó dos veces al villano sonriente del héroe con el ceño fruncido de Toshiro Mifune: como un gángster sonriente y armado en «Yojimbo» de 1961 y un samurái más calvo y orgulloso en «Sanjuro» de 1962, la última de las cuales terminó con una de las escenas de muerte más sangrientas de la época. Nakadai venía de un destacado papel protagónico en la trilogía «La condición humana» de Kobayashi, en la que el actor interpretó a un pacifista que soporta el giro de Japón hacia un gobierno totalitario en medio de la Segunda Guerra Mundial.

Mifune y Kurosawa colaborarían nuevamente en el extenso thriller de secuestro de 1963 «High and Low», en el que Nakadai interpretó al detective jefe que instala el campamento base en el lujoso apartamento del insensible protagonista de Mifune. A finales de los años 70, Kurosawa volvió a recurrir a Nakadai, esta vez para dirigir el épico jidaigeki «Kagemusha».

