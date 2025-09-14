El actor de TVK-Neta Vijay Potshot en DMK Mancionado por Audio Glitch







El jefe de Tamilaga Vettri Kazhagam y el discurso del actor de Tamil Vijay de su vehículo de campaña se vio empañado por problemas de audio, y de su discurso de 20 minutos, apenas uno o dos minutos era audible y claro, el sábado.

«¿Votarás por el DMK?» Preguntó después de plantear una serie de preguntas que buscan empujar al gobierno del primer ministro MK Stalin liderado por una esquina cerrada. Una de sus acusaciones clave fue que la Dmk El gobierno no cumplió con sus garantías antes de las elecciones de la Asamblea de 2021. También se lanzó en el régimen de DMK sobre la raqueta ilegal de venta de riñones.

