James (Jim) Mitchum, actor de cine y televisión e hijo de Robert Mitchum que apareció en más de 35 títulos entre 1949 y 1994, murió el 20 de septiembre en su casa en Skull Valley, Arizona. Tenía 84 años.

Nacido en 1941, Mitchum creció en Los Ángeles, donde se dice que la joven familia vivió en un gallinero convertido detrás del bungalow de West Hollywood de su abuela antes de que su padre tuviera lo suficientemente exitoso como para alquilar una casa cerca. Cuando Jim nació, su familia contó que Robert Mitchum aparecía como un campesino ruso en una pequeña producción teatral y se apresuró al hospital en maquillaje completo, donde paseó el piso con los otros expectantes padres.

Jim Mitchum Ingresó a la industria a una edad temprana, obteniendo su primer papel en un occidental a los ocho años. A los 16 años, su sorprendente semejanza con Robert lo consiguió como el hermano de Robert en la película de 1958 «Trueno«Dirigido por Arthur Ripley. Robert también produjo la película, que siguió a un grupo de corredores de whisky del sur que se metieron en persecuciones y conflictos con los agentes federales. El personaje de Jim era un mecánico, y al entrar en el papel, aprendió lo suficiente sobre los motores para convertirse brevemente en un corredor de autos y un mecánico real, en particular en los vehículos de Elvis Presley.

Presley inspiró a Mitchum a considerar una carrera como cantante, y firmó un contrato con 20th Century Fox, donde grabó el sencillo «Lonely Birthday» en 1961.

Aunque la carrera de canto de Mitchum no floreció más allá del sencillo, su carrera como actor continuó creciendo. Apareció en 11 títulos de cine y televisión en la década de 1960, en particular actuando junto a George Peppard, Albert Finney y George Hamilton en «The Victors», Fabian y Shelley Fabares en «Ride the Wild Surf», John Wayne y Kirk Douglas en «In Harm’s Way» y Hugh O’Brien y Mickey Rooney en «Ambush Bay».

Mitchum fue elegido en «The Last Movie» de Dennis Hopper en 1971. La película filmada en Perú y Jim hizo un breve documental detrás de escena sobre la experiencia trabajando con Hopper, Peter Fonda y Kris Kristoffrson en el notorio proyecto. El documental se tituló «The Last Movie Movie».

Cuatro años después, Mitchum protagonizó «Runners de luna«Una película con una premisa similar a» Thunder Road «que luego fue reconstruida en la exitosa serie de televisión» The Dukes of Hazzard «.

Mitchum se casó tres veces, primero con la actriz fallecida Wende Wagner en 1968. Tenían un hijo, Will Spence Mitchum, en 1969 y el matrimonio terminó en 1978. Se volvió a casar con Vivian Ferrand en 1985 y tuvieron dos hijos juntos; Brian Price Mitchum nació en 1988 y Caitlin Ann nació en 1989. Se divorciaron en 1995. Conoció a su tercera esposa, Pamela K. Smith en 1993 en Arizona, y la pareja se casó a principios de este año.

Mitchum se mudó a Arizona después de retirarse de la actuación en 1994. Ayudó a administrar el rancho de caballos de sus padres, supervisando las operaciones de cría y carreras. También desarrolló líneas de luna premium, whisky tradicional de maíz y «Whisky de centeno de Robert» en homenaje a su padre y sus icónicos roles de luna.

Le sobreviven su esposa Pamela, el hermano Christoper Mitchum, el Día de la Petrenta de la Hermana Mitchum, la hija Ana Liljeback, su hijo Will Spence Mitchum (Els), hijastra Tiffany Mitchum Greene (Doug), hijo Brian Price Mitchum, hija Caitlin Mitchum (Blaine Muir), abuelos Jack Durham Mitchum, Wagner Bernard Bernard Bernard Bernard Maughter Mitchum y Winnry Marie Mitchum Muir.