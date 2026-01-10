El actor de ‘The Thing’ tenía 69 años

TK Carter, el actor conocido por el clásico de terror”La cosa» y la serie de televisión «punky cervecero”, ha fallecido a los 69 años.

Carter fue declarado muerto el viernes por la noche después de que los agentes respondieran a una llamada sobre un hombre inconsciente en Duarte, California, dijo el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles. Noticias AP. No se ha revelado la causa de la muerte, pero no se sospecha ningún delito.

<br />

Carter hizo su debut como actor en 1976 en la serie de NBC «Police Woman» y luego hizo apariciones especiales en series como «Quincy, ME» y «Good Times» durante la década de 1970. Apareció en varias películas antes de su gran papel como Naul, el cocinero patinador, en la película de terror de John Carpenter de 1982, «The Thing». Más tarde consiguió un papel recurrente como Mike Fulton en la comedia «Punky Brewster», que apareció de 1985 a 1986.

De 1993 a 1994, Carter interpretó a Clarence Hull en “The Sinbad Show” durante 24 episodios. En “Space Jam” original de 1996, prestó su voz al personaje Monstar Nawt.

Nacido como Thomas Kent Carter el 18 de diciembre de 1956 en la ciudad de Nueva York, se crió en el Valle de San Gabriel, en el sur de California.

Sus créditos adicionales en cine y televisión incluyen «Just Our Luck», «Turbo Teen», «Runaway Train», «The Steve Harvey Show», «Jem», «He’s My Girl», «Good Morning, Miss Bliss», «Ski Patrol», «A Rage in Harlem», «Family Matters», «A Different World», «What a Cartoon!», «Rush Hour», «The Corner», «Domino», «Everybody Hates Chris», «How to Get Away With Murder», «The LA Riot». Espectacular”, “Saints & Sinners” y más.

Los papeles más recientes de Carter incluyeron a Russ en la película de 2020 “The Way Back”, protagonizada por Ben Affleck; El tío Jimmy en “Fake Friends” de 2022; Cliff en la serie de comedia “Dave”; y Pike en el programa policial “The Company You Keep”, protagonizado por Milo Ventimiglia y Catherine Haena Kim.