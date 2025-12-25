El actor de ‘Patria’ y ‘La casa de David’ cumplió 72 años

Mohamed Bakriun destacado actor y director palestino conocido por su trabajo en “Homeland” y el drama nominado al Oscar de 1984 “Beyond the Walls”, murió el 24 de diciembre en Israel. Tenía 72 años.

CNN y otros medios informaron que Bakri había estado sufriendo problemas cardíacos. Como actor, actualmente aparece en la pantalla en la temporada 2 de “House of David”, el drama bíblico de Amazon Prime Video y Wonder Project. Bakri interpreta al rey de Edom.

Bakri era conocido por explorar constantemente las complejidades del conflicto palestino-israelí y los temas de opresión y liberación en su trabajo. Era una presencia imponente en la pantalla con una entrega estentórea a la altura. En “Homeland” interpretó al vicepresidente ficticio de Afganistán que mantenía alerta a la agente de la CIA de Claire Danes, Carrie Mathison, con sus cambiantes alianzas y motivaciones.

Bakri nació en el norte de Israel. «El funeral de Bakri se celebró el mismo día en su ciudad natal, al-Bi’neh», informó CNN.

Como actor, Bakri ganó prominencia con su trabajo en el drama israelí de 1984 «Beyond the Walls», un intenso drama carcelario. La película obtuvo una nominación al Oscar a la mejor película en lengua extranjera.

Como director, Bakri era conocido por el documental de 2003 “Jenin, Jenin”, que capturó las historias de refugiados palestinos durante un período de conflicto y ataques violentos por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel. La película fue prohibida en Israel. Lideró una larga batalla legal contra la prohibición, pero fue rechazada en 2022 por el tribunal superior de Israel, según CNN.

Bakri también dirigió el documental de 2005 “Desde que te has ido”, sobre la vida y obra del autor y político árabe Emile Habibi.