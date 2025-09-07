El actor de los ‘titanes adolescentes’ dice que fue despedido después del diagnóstico de Parkinson

El actor de voz Greg Cipes está pidiendo a los fanáticos que lo ayuden a recuperar el papel de Beast Boy en «Titanes adolescentes Go! «

En Publicar en Instagram El domingo, el periodista de Internet y el DC Superfan Emmanuel Newsome etiquetado James Gunn y preguntó si podía ayudar a CIBES. Newsome afirmó que el antiguo «Teen Titans Go!» Star compartió «muchos detalles perturbadores» sobre cómo Warner Bros. «discriminó» contra él debido a su Parkinson. Cipes luego respondió al puesto, aclarando aún más las circunstancias que rodean su disparo.

«Warner Bros. literalmente me despedió en el Día de San Valentín justo después de compartir públicamente el diagnóstico de mi Parkinson», escribió Cipes. «Es como una muerte para mí que solo los fanáticos pueden devolver la vida».

En un comentario de seguimiento, Newsome dijo que creará una petición para que CIPES recupere su trabajo.

Cipes, un prolífico actor de voz, ha estado con «Teen Titans» desde que se estrenó el programa original en 2003. Llegó a Beast Boy, tanto como Adonis y Private Hive. Cipes también expresó a Beast Boy en las nueve temporadas de «Teen Titans Go!»

Los otros créditos de voz de Cipes incluyen «Young Justice», «Ben 10» (2016), «Ley de Milo Murphy», «DC Super Girls», «Teenage Mutant Ninja Turtles», «Ultimate Spider-Man» y «Super Robot Monkey Team Hyperforce Go Go Go Go Go

«¡Los titanes adolescentes van!» Primero se estrenó en 2013 y se ha ejecutado para 426 episodios hasta ahora, generando varios especiales de televisión y un largometraje. El programa ha ganado tres nominaciones al Emmy para un excelente programa animado de forma corta. Otros miembros del reparto incluyen a Scott Menville, Khary Payton, Hynden Walch y Tara Strong.