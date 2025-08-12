El actor de ‘Fantastic Four’ Ralph Ineson protagonizará el videojuego escruprices

«Fantastic Four: First Steps» y «Nosferatu» estrella Ralph Ineson protagonizará un estudio de juegos nominado a BAFTA archivosEl próximo videojuego de suspenso.

Según el estudio del juego del Reino Unido, “Establecido en una Gran Bretaña de futuro cercano, el juego narrativo no anunciado es una IP original de las especias, explorando el concepto controvertido de la vigilancia predictiva, invitando a los jugadores a asumir el papel de un detective que investiga a las personas de un algoritmo por un algoritmo por crímenes que aún no han cometido. consecuencia y explorar el aumento del mundo real de la IA y la vigilancia predictiva «.

Los créditos notables de Ineson incluyen el recientemente lanzado de Marvel Studios «The Fantastic Four: First Steps», así como «Nosferatu» (2024), «The Northman» (2022), «The Green Knight» (2021) y «The Witch» (2015) y «Juego de Thrones» de HBO (2012) y BBC Sitcom «The Office» (2001-2003).

También es aclamado por su extenso trabajo de actuación de voz en los videojuegos, incluida «Assassin’s Creed IV: Black Flag» (2013), «Diablo IV» (2023) y su actuación nominada a los Golden Joystick Awards en «Final Fantasy XVI» (2023).

«Cuando fundamos Scriptic, nuestra visión era crear experiencias de narración verdaderamente inmersivas, las que el jugador está en el centro de narraciones profundamente conmovedoras y realistas», dijo el CEO y cofundador de Scripte Nihal Tharoor. «A medida que nuestro estudio ha crecido, nos hemos esforzado por superar los límites de los juegos narrativos, elaborando historias que juegan con la conciencia de los jugadores y colaborando con el talento de clase mundial, como el increíble Ralph Ineson, cuya profundidad inimitable lo convirtió en la persona perfecta para interpretar el papel complejo del compañero de nuestro personaje principal».

«Ha sido una experiencia increíble trabajar con Sabor para dar vida a esta historia multifacética», dijo Ineson. «Esta historia profundiza en las líneas cada vez más borrosas entre la seguridad y la vigilancia siempre presente en el mundo de hoy. Al interpretar al compañero de la protagonista, vi una oportunidad como actor para evocar una conversación interna dentro de los jugadores que los hace reflexionar sobre sus propias creencias intrínsecas, lo que les ha impulsado al destino del acusado, con mi personaje como su sonido, lo que fue una experiencia muy poderosa. A lo largo de los años, a los años, a los años, a los años, a los años, a los años, a los que me han hecho el destino, ya que me han hecho el destino, porque les ha sido el video. Explore un personaje a través de una serie de lentes diferentes, y creo que los jugadores encontrarán que esta historia tiene muchas capas inesperadas «.

Ver a continuación para VariedadLa entrevista de Scriptic’s Tharoor y CCO y el cofundador Tatham sobre el casting de Ineson y qué esperar del nuevo juego a continuación.

¿Cómo surgió el casting de Ralph? ¿Qué puedes decir sobre su personaje?

Tharoor: En nuestro próximo juego, Ralph interpreta al compañero del jugador, DCI Remi Saunders, un detective principalmente por libro cuya dedicación a su trabajo enmascara un dolor privado. Atentos de la pérdida de su hijo en un ataque de casualidad masiva, Saunders se ha convertido en un creyente firme en la vigilancia predictiva, convencido de que puede evitar tales tragedias. En el transcurso de la historia, esa certeza se prueba como cada nuevo caso lo obliga a entrar en territorio moral cada vez más oscuro, y comienzas a ver las grietas tanto en sus convicciones como en su vida personal.

Ralph fue la opción ideal para esto. Su voz profunda y grave es instantáneamente reconocible y perfecta para que nuestro detective canoso que trabaje en el mundo de la vigilancia predictiva. Pero lo que realmente lo distingue es su vulnerabilidad como artista. Tenemos secuencias de acción en vivo ambiciosas con él, incluida una transmisión en vivo de BodyCam que persigue la red ferroviaria subterránea de Londres, pero son los momentos íntimos, como llamadas telefónicas con el jugador, donde brilla su actuación: naturalista, cruda y cargada de las apuestas imposibles que enfrenta juntos.

Ese vínculo con Saunders es el ancla emocional de la experiencia, y el formato te permite sentirlo de una manera que no tienes en un juego antes, combinando el drama de acción en vivo con la táctil emoción de investigar vidas digitales del mundo real.

¿Qué puedes burlarte del juego y la elección de explorar la vigilancia predictiva?

Tatham: El juego se establece cinco años en el futuro e imagina una Gran Bretaña donde la vigilancia predictiva ha reducido a la mitad las tasas de criminalidad. Impulsado por el algoritmo ‘Predecir’, capacitado en décadas de datos digitales personales, la aplicación de la ley ahora puede marcar a los sospechosos de delitos violentos inminentes, desde actos premeditados hasta crímenes de pasión inconscientes. Los jugadores trabajarán cada caso desde su consola de vigilancia policial, profundizando en la vida digital íntima de las personas marcadas por predecir para decidir si el algoritmo es correcto o incorrecto, y si condenar o aclarar.

El título está inspirado en juegos como documentos, por favor y dramas de prestigio como caballos lentos, donde cada elección tiene peso moral, con consecuencias que se extienden a través de la vida de los sospechosos, el sistema de justicia y su propio destino.

Durante mucho tiempo nos sentimos atraídos por los juegos narrativos procesales policiales que hablan del momento, por lo que explorar el papel de la IA en la aplicación de la ley fue una evolución natural. La historia se basa en pronosticar investigaciones para explorar cómo la IA emergente podría reestimar plausiblemente la vigilancia y la justicia. En Scrutic, nuestro objetivo es contar historias humanas que se encuentren contra las realidades de un mundo digital que cambia rápidamente, tanto en tema como en forma.

¿En qué plataformas planeas lanzar?

Tharoor: Estamos construyendo esto como un título multiplataforma para Steam, Console y Cloud. Como estudio respaldado por la empresa, tenemos la suerte de estar en condiciones de considerar cuidadosamente el socio editorial adecuado para ayudarnos a llevarlo a la audiencia más amplia posible.

¿Qué precio estás mirando?

Tatham: Planeamos finalizar las decisiones de precios más cercanas al lanzamiento del juego, pero no tenemos ningún detalle que compartir en este momento.