El actor de ‘El club del desayuno’ y ‘Negocios riesgosos’ tenía 87 años

Ron Deanun actor conocido por sus papeles en “Risky Business” y “El club del desayuno”, murió el 5 de octubre. Tenía 87 años.

Se desconoce la causa de la muerte. La pareja de Dean, Maggie Neff, anunció la noticia.

“Murió exactamente a las 4 de la tarde, después de que sus queridas hermanas se despidieran”, dijo Neff. «Él se aferró como un guerrero para despedirse de sus hermanitas. Luego estábamos solos, y en mis brazos, tomé su mano, y él confió en mí cuando le dije que estaba bien dejarlo ir. ¡Qué honor! »

Nacido en Chicago, Dean comenzó su carrera interpretando a policías y oficiales militares. Uno de sus primeros papeles fue en “Risky Business”, donde apareció junto a Tom Cruise. Dean también apareció en “The Package” con Tommy Lee Jones y Gene Hackman, y trabajó junto a William Shatner en “TJ Hooker”. Dean también tuvo un papel en “The Breakfast Club” de John Hughes, interpretando al padre de Andy (Emilio Estevez), y apareció en “The Dark Knight” de Christopher Nolan.

Dean fue un colaborador frecuente del director Andrew Davis. Protagonizó varias de sus películas, incluidas “Code of Silence”, “Above the Law”, “Steal Big Steal Little”, “Chain Reaction” y “The Guardian”.

Dean apareció en varios papeles televisivos en series como “Murder, She Wrote”, “Frasier”, “ER”, “Chicago Hope”, “NYPD Blue”, “The West Wing”, “CSI: Crime Scene Investigation”, “Without a Trace”, “Numb3rs”, “Cold Case” y “Still Standing”.

Dean fue nominado al premio Joseph Jefferson en 1996 como actor de reparto por “Supple in Combat” con la Steppenwolf Theatre Company. Frecuentaba producciones teatrales con sede en Chicago, como la producción de 1982 del Goodman Theatre de «Lakeboat» de David Mamet.