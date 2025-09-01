El actor de ‘Dances with Wolves’ nominado al Oscar fue de 73

Graham GreeneUn actor canadiense mejor conocido por su giro nominado al Oscar en la película de 1990 «Dances With Wolves», murió el lunes en Toronto después de una batalla con largas enfermedades. Tenía 73 años.

Greene hizo su debut en la serie dramática canadiense de 1979 «The Great Detective» y en la película de 1983 «Running Brave». Pero su gran descanso de Hollywood llegó con «Dances With Wolves», en el que coprotagonizó como «pájaro pateador». El papel le valió una nominación al Premio de la Academia al Mejor Actor de Reparto en 1991. La película fue nominada para 12 Oscar y ganó siete, incluso a la Mejor Película y al Mejor Actor a Kevin Costner.

Posteriormente, pasó a aparecer en varios lanzamientos importantes de Hollywood, como «Maverick», «Die Hard with a Vengeance», «The Green Mile», «The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2» y «Molly’s Game».

Greene también tuvo una prolífica carrera en la televisión. Sus créditos incluyen «Northern Exposure», «Murder She escribió», «Lonesome Dove: The Series», «Wolf Lake», «The Red Green Show», «Defiance», «Longmire», «Goliat», «Reserva Dogs», «echo», «Riverdale», «1883» y «Tulsa King».

Fuera de su nomano al Oscar, Greene ganó un Grammy en 2000 por el álbum de Mejor palabra hablada para niños por su trabajo en «Escuchar a The Storyteller». También fue honrado con un premio Géminis, el Premio de la pantalla canadiense y nominado para un premio Independent Spirit. En 2021, recibió una estrella en el paseo de la fama de Canadá.

Greene nació en junio de 1952 en Ohsweken, en la reserva de Six Naciones de Canadá. Comenzó su carrera como actor en el teatro y apareció en producciones profesionales en el escenario en la década de 1970.

Greene le sobreviven su esposa, Hilary Blackmore, y su hija Lilly Lazare-Greene.