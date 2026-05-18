El actor de ‘Better Call Saul’ Russell Andrews comparte su diagnóstico de ELA

Russell Andrews, un actor veterano que apareció en «Better Caul Saul», «Insecure» y «Straight Outta Compton», ha revelado que ha estado viviendo con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El hombre de 64 años compartió la noticia el sábado por la noche en “The Story Is with Elex Michaelson” de CNN junto a su prometida, la actriz Erica Tazel (“Justified”). Dijo que le diagnosticaron la enfermedad (un trastorno neurodegenerativo que ataca las células nerviosas del cerebro y la médula espinal) a finales del otoño del año pasado después de experimentar pinzamientos nerviosos y espasmos, ambos signos comunes de la ELA temprana.

«Pensé que había sufrido un derrame cerebral durante el COVID. Fue un momento estresante. No trabajamos durante aproximadamente tres años, y luego tuvimos huelgas consecutivas», explicó Andrews, refiriéndose a la huelga de SAG-AFTRA y las huelgas del Writer’s Guild of America que cerraron Hollywood en 2023. «Pasaron muchas cosas… Hubo momentos, hubo espasmos. Pensé que me estaban pellizcando los nervios del cuello, y eran bastante frecuentes. Y no pude para hacer cosas que normalmente haría. Se me caían las tazas y los vasos, y por la noche sentía como si en ciertos momentos las cosas subieran y bajaran por mis brazos, y eran los nervios”.

Andrews dijo que había jugado al fútbol «hasta bien entrada la universidad» y «parece que tal vez la CTE puede ser una fuente de esto… no lo sabremos, por supuesto, hasta que todo esté dicho y hecho y puedan estudiar el cerebro».



Debido a que Andrews no estuvo trabajando durante varios años, dijo que había perdido su seguro médico, por lo que estos primeros signos de ELA no se diagnosticaron adecuadamente.

“Tan pronto como salimos de COVID, el trabajo mejoró y pude regresar”, dijo. “El primer lugar al que fui fue al Cedars [Sinai]… y a los 15 minutos, la atención primaria dijo que quería que fuera a ver a un neurólogo. Una cosa llevó a la otra y aquí estamos”.

Junto con ALS Network, que brinda recursos y atención gratuita para personas con ELA, además de intentar descubrir una cura, Andrews visitó Washington, DC y se reunió con políticos para discutir y arrojar luz sobre la debilitante enfermedad. Eric Dane, estrella de “Euphoria” y “Grey’s Anatomy”, falleció por complicaciones de ELA en febrero de este año.

Tazel habló sobre cómo todavía está procesando la noticia, pero dice que su amor por Andrews es «incondicional» y que todavía planea seguir adelante con sus nupcias.

“Cuando compartió la noticia conmigo… lo miré al otro lado de la habitación y le dije: ‘Al menos ahora sabemos lo que es, y todavía quiero ser tu esposa’”.