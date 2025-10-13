El actor de ‘9-1-1’ Rockmond Dunbar se dirige a juicio por la vacuna COVID

Rockmond Dunbaractor de la serie de televisión “9-1-1”, irá a juicio el martes por su afirmación de que fue despedido debido a sus creencias religiosas, que le prohibían recibir la vacuna COVID-19.

El personaje de Dunbar, Michael Grant, fue eliminado del programa en noviembre de 2021, un mes después de que los estudios comenzaran a exigir vacunas COVID-19 para los actores y otras personas en el set. Dunbar afirma que es miembro de la Congregación de la Sabiduría Universal, que sostiene que es pecado inyectar sustancias químicas que “desafían la ley natural”.

disney‘s 20th Television sostiene que a Dunbar se le ocurrió una excusa religiosa falsa para evitar cumplir con el mandato de vacuna. Durante la investigación previa al juicio, los abogados de la compañía descubrieron que Dunbar había tomado otras drogas, incluidos esteroides para el dolor de hombro, y había estado recibiendo inyecciones periódicas de testosterona sintética de “The Man Clinic” desde 2018.

El juicio es un vívido recordatorio de la era COVID, cuando los sindicatos de Hollywood negociaron complejos protocolos de seguridad, incluidas pruebas frecuentes y diferentes requisitos de distanciamiento y uso de mascarillas para las diferentes zonas de producción.

Muchos ya se habían cansado de las reglas cuando fueron descartadas en 2023.

En el juicio, los abogados de Disney buscarán evitar volver a litigar los protocolos COVID. Según una prueba preparada para los jurados, dirán que respetan la elección personal de Dunbar. Pero la cuestión, argumentarán, es si esa elección surgió de una creencia religiosa sincera.

Según la Ley de Derechos Civiles de 1964, los empleadores deben realizar adaptaciones razonables para las prácticas religiosas de los empleados.

La Congregación de la Sabiduría Universal fue fundada por el Dr. Walter Schilling, un quiropráctico de Nueva Jersey, en 1975. Los miembros tienen usado durante mucho tiempo las enseñanzas de la iglesia para evitar los requisitos de vacunación escolar.

Se esperaba que Schilling, de 82 años, testificara en el juicio, pero recientemente indicó que está demasiado enfermo para viajar a Los Ángeles. En cambio, se espera que sus declaraciones sean presentadas al jurado.

Schilling testificó que la iglesia no tiene un lugar de culto ni reuniones periódicas. Los miembros pueden unirse enviando una solicitud y una tarifa.

«Mucha gente del público en general tiene nuestras creencias, pero luego no tienen un lugar adonde acudir para verificarlas», dijo Schilling. «Entonces, lo que sucedió cuando comenzaron a exigir cosas, incentivó a la gente a unirse a la iglesia».

También dijo que sería un “sacrilegio” inyectarse testosterona sintética o cualquier otro medicamento recetado.

Los abogados de Dunbar han argumentado que el actor tiene un conjunto de creencias “matizadas” que fusionan CUW con las enseñanzas del budismo y la fe africana yoruba.

“Desde al menos 2014, el demandante ha mantenido creencias religiosas sinceras que le impiden recibir vacunas porque cree que atarán su alma a la tierra, impidiéndole así ascender para estar con Dios después de su muerte”, argumentaron sus abogados en un memorando previo al juicio.

También se espera que testifiquen Dunbar y su esposa, Maya, al igual que el showrunner de “9-1-1”, Tim Minear.

Los abogados de Dunbar han argumentado que no es necesario que sea un perfecto adherente a las prácticas de CUW para que sus creencias estén protegidas.

Dunbar ha dicho que «no está en contra de la medicina occidental que se elabora con el consentimiento de Dios o que no nubla mi comunicación con Dios».

Durante el descubrimiento, Dunbar no entregó la mayoría de sus registros médicos a los abogados de Disney. Finalmente, los abogados obtuvieron registros de 44 proveedores, incluido el Dr. Fong de The Man Clinic. Fong le había estado suministrando inyecciones de testosterona dos veces por semana, así como inyecciones de anastrozol, un fármaco de quimioterapia destinado a prevenir el crecimiento de los senos, que puede ser un efecto secundario de la testosterona.

La jueza Dolly Gee culpó a Dunbar por omisiones “atroces” en la divulgación de pruebas.

Los abogados de Dunbar intentaron bloquear el uso de los registros médicos de Dunbar en el juicio, argumentando que eran irrelevantes, pero el juez no estuvo de acuerdo.

«Los registros médicos de Dunbar incluyen comportamientos contrarios a los principios de la religión CUW», escribió. «Esta evidencia es relevante para determinar la credibilidad de si las creencias de Dunbar son sinceras o meramente oportunistas».

Cuando se le preguntó en su declaración cómo había determinado que la vacuna iba en contra de su sistema de creencias, mientras que otras intervenciones están permitidas, Dunbar dijo que “habló con Dios”.

“Creo que Dios les dijo a todos en este mundo, antes de sentarse o mientras se sentaban para recibir la inyección, que no la recibieran”, dijo Dunbar. «Y eligieron hacerlo. Así que esa fue su prueba espiritual, y fallaron».

Gee rechazó anteriormente muchas de las otras reclamaciones legales de Dunbar, pero dejó en manos de un jurado decidir si sus creencias religiosas son sinceras. Los esfuerzos por resolver el caso antes del juicio fueron infructuosos.