El actor de ‘9-1-1’ Rockmond Dunbar pierde la demanda por vacuna COVID

Un jurado rechazó el viernes “9-1-1» actor Rockmond DunbarLa afirmación de que fue despedido del programa debido a su convicción religiosa en contra de recibir la vacuna COVID-19.

El jurado federal de ocho miembros falló por unanimidad a favor de 20th Television, propiedad de Disney. Cuando se leyó el veredicto, Dunbar se llevó las manos a la cabeza.

«¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío!» gritó, y luego se volvió hacia su esposa y sus hijos, que estaban sentados en la galería. «Lo siento mucho. Lo siento mucho. Estaremos bien».

Dunbar demandó a la empresa en 2022, alegando que la producción no se adaptaba a su creencia en los principios de la Congregación de la Sabiduría Universal, que desaprueba las vacunas y otras intervenciones médicas.

El personaje de Dunbar, Michael Grant, fue eliminado del programa en 2021, una vez que la compañía impuso un mandato de vacunación a los actores y miembros del equipo en el set. Durante un juicio de cuatro días en Los Ángeles, Dunbar testificó sobre su creencia de que la vacuna COVID es dañina y va en contra de las enseñanzas de Dios.

“El hombre creó la vacuna COVID-19 para separarte de Dios”, dijo. «Esta es una guerra espiritual. Esta es una guerra del mal contra el bien. Estuve del lado del bien. Estuve del lado de Dios. Estuve sobre los hombros de Dios».

Los abogados de Disney, encabezados por María Rodríguez de McDermott Will & Schulte, argumentaron que Dunbar carecía de credibilidad. Señaló que Dunbar toma habitualmente testosterona sintética y anastrozol, lo que el líder de la Congregación de la Sabiduría Universal calificó de “sacrílego”.

Dunbar reconoció en el estrado de los testigos que no es “perfecto”. En su argumento final, Rodríguez revisó una lista de 37 medicamentos que ha tomado Dunbar.

«Esto está lejos de ser perfecto», dijo. «Esto ni siquiera está cerca».

Dunbar testificó que ganaba 100.000 dólares por episodio y que le pagaban incluso por episodios en los que su personaje no aparecía.

«Era el trabajo de mis sueños», dijo. «Fue como ganar la lotería».

Dunbar testificó que desde su despido ha tenido dificultades para encontrar trabajo.

«Estoy bajo el agua. He pasado toda mi jubilación», dijo. “Esto ha llevado mi vida a un agujero financiero del que nunca podré salir”.

Pero dijo que había actuado siguiendo las instrucciones de Dios de no vacunarse, y lo mantiene.

«Toma mis autos, mi dinero, no me importa. Tienes que irte de aquí con el alma intacta», dijo. “Esta es mi prueba espiritual y la pasé”.

Dunbar dijo que “no es un antivacunas”, pero testificó que sus hijos no han recibido ninguna vacuna.

También le dijo al jurado que cree que la vacuna ha matado a más personas que el COVID-19, y que la vacuna se fabricó con células fetales abortadas y contiene “enfermedad”. También testificó que se encontraron seis objetos extraños en la vacuna de Pfizer que no pueden identificarse con un microscopio.

Los abogados de Disney llamaron al Dr. Glenn Braunstein, quien había sido consultor de la compañía durante la pandemia y quien testificó que no hay ninguna enfermedad viva ni células fetales en ninguna de las vacunas. También se le preguntó sobre la afirmación de que se ven objetos extraños bajo el microscopio.

«Tonterías», dijo. «Es un concepto ridículo».

Scott Street, el abogado de Dunbar, argumentó que su voluntad de sacrificar su trabajo subraya la sinceridad de sus puntos de vista religiosos, que según él no son menos reales por estar fuera de la corriente principal.

«Lo que importa es si es fiel a sí mismo y fiel a sus creencias», dijo Street. «No tiene por qué ser correcto. Hay muchas creencias que son correctas, incorrectas y excéntricas. ¿A quién le importa? Lo que importa es si usted las cree. No le corresponde a su empleador cuestionar su creencia».

En su argumento final, Rodríguez afirmó que la empresa no estaba allí para “juzgar la religión”. Pero cuestionó si Dunbar estaba tratando de hacer pasar su oposición sincera, pero no religiosa, a la vacuna como una creencia religiosa.

También argumentó que Dunbar no participó en un proceso interactivo con su empleador para resolver el problema, sugiriendo que la situación podría haberse resuelto de manera más favorable si Dunbar se hubiera comunicado mejor.

En un comunicado, 20th Television dijo: «Estamos satisfechos con el veredicto de hoy, que afirma que 20th Television actuó de manera justa y legal con el Sr. Dunbar».

Cuando se le pidió un comentario fuera del tribunal, Dunbar dijo: “Dios todavía ganó hoy”.