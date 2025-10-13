El actor David Cunio entre los rehenes israelíes liberados en el alto el fuego en Gaza

David Cunio, el actor israelí secuestrado junto con su esposa y sus hijas de tres años durante los ataques terroristas de Hamás en 2023, se encuentra entre los 20 rehenes israelíes liberados el lunes en medio del alto el fuego en Gaza.

Cunio, que debutó en el Largometraje que se estrena en la Berlinale “Youth” en 2013Ha sido retenido por Hamás junto con su hermano Ariel Cunio durante más de dos años.

Ellos eran secuestrado de Nir Ozun kibutz en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023. Ese día, las milicias de Hamas mató a más de 1.200 personas y tomó como rehenes a otros 251.

Si bien la esposa de Cunio, Sharon, y sus hijas gemelas fueron liberadas en el primer acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2023, el destino de Cunio (junto con el de docenas de otros rehenes, incluido el ciudadano nepalés Bipin Joshi) seguía siendo desconocido hasta hoy.

Su secuestro fue el tema central del documental de 2025 “Una carta a David”, que se estrenó en el Festival de Cine de Berlín en febrero. Tom Shoval dirigió el documental mientras Nancy Spielberg lo producía.

La liberación de 20 rehenes vivos y otros 28 cadáveres asesinados el 7 de octubre o en cautiverio es la primera fase de un alto el fuego entre Israel y Hamás mediado por el presidente de Estados Unidos. Donald Trump. A cambio, Israel liberará a 2.000 prisioneros palestinos.

Tras los ataques de 2023, Israel inició una incursión terrestre en Gaza donde han muerto 67.000 palestinos, según las autoridades sanitarias del país.

Trump se encuentra actualmente en Israel para reunirse con los rehenes liberados. Luego volará a Sharm-El-Shaikh en Egipto para una cumbre internacional con líderes de Medio Oriente, incluidos el presidente egipcio, el rey de Jordania, el rey de Bahrein, el presidente de Turquía y los líderes del Reino Unido, Alemania y Francia.