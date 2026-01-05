El actor coreano ‘Silmido’ y ‘Radio Star’ tenía 74 años

Ahn Sung KiUno de los actores más respetados y duraderos del cine surcoreano, cuya carrera de seis décadas abarcó más de 130 películas e incluyó éxitos históricos como “Silmido” y “Radio Star”, falleció. Tenía 74 años.

Su muerte fue confirmada por su agencia, Artist Company, y el Hospital Universitario Soonchunhyang de Seúl, que dijeron que Ahn había estado luchando contra el cáncer de sangre. según la prensa asociada.

Ahn ingresó a la industria cinematográfica como actor infantil a los cinco años, debutando en “El tren del Crepúsculo” de 1957. Llegó a aparecer en aproximadamente 70 películas cuando era niño antes de dejar la actuación durante su adolescencia, informó AP.

Después de estudiar vietnamita en la Universidad de Estudios Extranjeros de Hankuk, donde se graduó con los máximos honores, Ahn inicialmente tuvo dificultades para restablecerse en la industria. Regresó a la actuación en 1977, con su avance adulto en “Good, Windy Days” (1980) de Lee Jang-ho, un drama generacional que le valió el premio Grand Bell al mejor actor revelación.

Durante las décadas siguientes, Ahn se convirtió en una presencia central en el cine coreano moderno, conocido por actuaciones marcadas por la moderación, la autoridad y la claridad emocional. Su filmografía incluyó papeles en “Mandara”, “Whale Hunting”, “White Badge”, “Two Cops”, el exitoso drama militar “Silmido” y el drama de la industria musical “Radio Star”, en el que interpretó al devoto manager de un cantante anciano.

Ahn ganó cinco premios Grand Bell al mejor actor, un récord, y fue ampliamente admirado por una carrera definida por la coherencia y la ausencia de escándalos. Su imagen pública estable y su credibilidad a largo plazo le valieron un nivel de confianza poco común en la industria, según AP.

En una entrevista de 2023 citada por AP, Ahn dijo que las expectativas puestas en él lo motivaron a vivir y trabajar de una manera que justificara el respeto del público. También dijo que evitaba las escenas románticas cuando sentía que se incluían sólo para lograr un efecto, y explicó que se sentía incómodo interpretándolas sin una necesidad narrativa.

Más allá de su trabajo en la pantalla, Ahn jugó un papel activo en Coreade la comunidad cinematográfica, sirviendo como presidente de la Asociación de Actores de Cine de Corea y defendiendo a los artistas durante períodos de cambios en la industria.

Le sobreviven su esposa, Oh So-yeong, y sus dos hijos.