El actor chino Yu Menglong murió a la edad de 37 años, su cronología completa se sorprendió

VIVA – La triste noticia proviene del mundo del entretenimiento Porcelana. Actor Yu MenglongTambién conocido como Alan Yu, murió a la edad de 37 años el 11 de septiembre de 2025. La noticia de su partida fue originalmente ampliamente discutida en las redes sociales Weibo antes de ser confirmada directamente por la administración del actor.

Este rumor fue sobresaliendo primero después de que un paparazzi compartió cargas sobre la muerte de Yu. Aunque ahora la publicación ha sido eliminada, los detalles de la cronología escritos han conmocionado al público. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Hoy recibí noticias de que Yu Menlang, el actor principal de Eternal Love and Go Princess Go, murió en Beijing después de caerse de un edificio. Una persona dijo que el 9 de septiembre, Yu Menglong tuvo tiempo de comer con 5-6 amigos cercanos en la casa de uno de sus amigos. contactó a la policía.

Sin detenerse allí, los mismos paparazzi tuvieron tiempo de escribir detalles adicionales en otras publicaciones que también se han eliminado. Añadió:

«Obtuve información esta mañana de que Yu Menglong murió después de caer de un edificio en Beijing. Cuando fui a la ubicación, vi que estalló la ventana en el quinto piso, según las noticias que recibí. Había entrevistado a un personal en el área, y confirmaron que el hombre que murió por el actor Yu Memlong. El incidente ocurrió a las 5 de la mañana.

La gerencia de Yu Menlong luego emitió una declaración oficial que justificaba esta triste noticia y enfatizaba que la policía había cerrado la posibilidad de actos criminales.

«Con una profunda tristeza, anunciamos que nuestro amado espejo murió el 11 de septiembre

¡Yu Menglong comenzó su carrera de entretenimiento en 2007 a través de la búsqueda de talentos para mi programa! ¡Mi estilo! Luego debutó como actor en el cortometraje The Little Prince (2011). Su nombre es cada vez más conocido a través de su papel en varios dramas chinos populares como Go Princess Go, Love Game in Eastern Fantasy, Feud.

La repentina partida de este talentoso actor ciertamente se convirtió en una gran pérdida para la industria del entretenimiento chino y sus fanáticos en varios países. Ojalá descanse en paz.

Este artículo no es para inspirar y ser animado que no lo esté imitando. Si siente los síntomas de la depresión, problemas psicológicos que llevan a pensar en suicidarse, consultar de inmediato con aquellos que pueden ayudarlo, como psicólogos, psiquiatras o clínicas de salud mental.