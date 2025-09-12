El activista Ferry Irwandi fue reportado a la policía por Dansatsiber TNI, ¿cuál es la tarea y el papel?

Yakarta, Viva – número Ferry IrwandiCEO del Proyecto Malacca y activistas, en el centro de atención después de ser reportado a la policía por el Comandante de la Unidad de Siber TNI (Dansatsiber). Este informe surgió en medio de la polémica de supuesta difamación de la institución TNI.

Leer también: El ministro coordinador, Kumham Imipas, dijo que la institución TNI no podía informar a Ferry Irwandi a la policía



Por otro lado, surge una pregunta del público: quién exactamente Dansatsiber tni ¿Y cuál es su trabajo para poder informar un contenido activista o creador al ámbito de la ley?

Los pasos legales contra el ferry Irwandi comenzaron con una patrulla cibernética realizada por la unidad cibernética TNI. A partir de los resultados del monitoreo, encontró un presunto contenido que se consideró desacreditando las instituciones TNI. De hecho, el TNI considera el contenido de dividir potencialmente a la comunidad y hacer ovejas entre el TNI y POLRI.

Leer también: Destacó el tema del TNI que desea poli ferry Irwandi, Comisión I de la DPR: Muchos casos son más urgentes



«Hacemos hincapié en que este paso legal no es únicamente en interés de la institución TNI. Sino para mantener la dignidad y el honor de todos los soldados de TNI donde sea que estén y sean asignados, así como manteniendo la estabilidad nacional de la unidad y la seguridad nacional», dijo el jefe del Centro de Información de TNI, General de Brigadier (Mar) Freddy Ardianzah.

Leer también: Yusril dijo que el TNI no podía informar al ferry Irwandi, sugerir diálogo



Pero de acuerdo con el Ministro Coordinador (Menko) de la ley, los derechos humanos, la inmigración y el correccional (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, la institución TNI no puede informar al ferry Irwandi a la policía. También mencionó el veredicto Tribunal constitucional (MK) que establece que la institución no puede informar difamación.

En cambio, continuó Yusril, el delito de queja se puede hacer si la víctima es un individuo o individuo, no una institución.

«Según la decisión del Tribunal Constitucional, la decisión no es una institución institucional como el TNI, solo las personas que pueden, no las instituciones, por lo que creo que este problema se ha resuelto», dijo Yusril a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, jueves 11 de septiembre de 2025.

Entonces, ¿cuál es el papel y los deberes de Dansatsiber TNI?

Papel estratégico dansatsiber tni

La Unidad Cibernética TNI se formó a través de un decreto presidencial (Keppres) número 16 de 2019. Esta unidad está directamente bajo el comandante TNI y está dirigido por un oficial de alto riesgo de dos estrellas como comandante de la unidad cibernética (dansatsiber).

Su formación no puede separarse de las amenazas crecientes en el ámbito digital, tanto para el sistema de defensa nacional como para las posibles amenazas a la estabilidad nacional.

Funciones y tareas

Refiriéndose al decreto presidencial y a la declaración oficial del TNI, las principales tareas de Dansatsiber TNI incluyen:

Operaciones de defensa de Siber: Organización de operaciones para mantener la seguridad del espacio cibernético nacional, tanto en forma de defensa pasiva como activa.

Detección temprana Amenaza cibernética: Identificación desde el comienzo del potencial de ataques cibernéticos, infiltración, a la difusión de información que podría amenazar la soberanía y la seguridad del país.

Operaciones defensivas: proteger la infraestructura digital del TNI y los sistemas de información estratégica de propiedad estatal para no ser pirateados o desaboticados.

Operación de permisos: implementa una recompensa o ataque cibernético apropiado para el mandato de defensa según sea necesario.

Contrapropaganda digital: contrarrestar los hoaks, la desinformación o las narrativas digitales que tienen el potencial de debilitar la moral de los soldados y dividir la sociedad.

Coordinación entre instituciones: en colaboración con el Ministerio, Polri, Bin y otras agencias en el manejo de amenazas cibernéticas cruzadas.

La posición de Dansatsiber en la estructura TNI

El TNI Satsiber es una unidad de nivel central (nivel de Kotamaops) que informa inmediatamente al comandante de TNI. Esto muestra cuán estratégica es la posición de Dansatsiber, porque las amenazas en el ciberespacio ahora se consideran serias como amenazas en tierra, mar y aire.

En el contexto de la seguridad nacional, Dansatsiber TNI se convirtió en una de las líneas de primera línea que tenía la tarea de garantizar que el espacio digital no se usara para dañar la unidad nacional, debilitar la confianza pública en las instituciones de defensa o causar conflictos entre los funcionarios estatales.