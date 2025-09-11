El activista conservador Charlie Kirk asesinado durante el evento del campus en Utah







Charlie Kirk, un activista conservador y aliado cercano del presidente Donald Trump quien desempeñó un papel influyente en el reunir a los jóvenes votantes republicanos, fue asesinado a tiros el miércoles en un evento universitario de Utah en lo que el gobernador llamó un asesinato político llevado a cabo desde una azotea. Una persona de interés estaba bajo custodia, dijeron las autoridades.

`Este es un día oscuro para nuestro estado. Es un día trágico para nuestra nación «, dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox.» Quiero ser muy claro que este es un asesinato político «. Las autoridades no identificaron de inmediato a la persona bajo custodia, un motivo o cualquier cargos penales, pero las circunstancias del tiroteo renovaron la atención a una amenaza escaladora de la amenaza de la violencia política en los Estados Unidos que en los últimos años ha recortado la especificación del antecedentes.

El asesinato provocó una condena bipartidista, pero un cálculo nacional sobre formas para evitar que las quejas políticas se manifiesten como violencia mortal parecían difíciles de alcanzar. Videos publicados en las redes sociales desde Universidad de Utah Valley Muestre a Kirk hablando en un micrófono portátil mientras está sentado debajo de una carpa blanca estampada con los lemas `The American Comeback` y` Demuest Me Orrume ‘.

Suena un solo disparo y se puede ver a Kirk alcanzando su mano derecha cuando un gran volumen de sangre brota desde el lado izquierdo de su cuello. Se escuchan a los aturdidos espectadores jadeando y gritando antes de que la gente comience a huir. Associated Press pudo confirmar que los videos fueron tomados en el patio del Centro Sorensen en el campus de la Universidad de Utah Valley.

Kirk habló en un debate organizado por su organización política sin fines de lucro. Inmediatamente antes del tiroteo, Kirk estaba haciendo preguntas de un miembro de la audiencia sobre tiroteos masivos y violencia armada. ¿Sabes cuántos estadounidenses transgénero han sido tiradores masivos en los últimos 10 años? «, Preguntó la persona. Kirk respondió: ‘Demasiados’.

El interrogador siguió: ‘¿Sabes cuántos tiradores de masas han habido en América ¿En los últimos 10 años? Entonces sonó un solo disparo. El tirador, que Cox prometió sería responsable en un estado con la pena de muerte, llevaba ropa oscura y disparó desde un techo en el campus a cierta distancia.

La muerte fue anunciada en las redes sociales por Trump, quien elogió a Kirk, de 31 años, el cofundador y CEO de la organización juvenil Turning Point USA, como «genial e incluso legendario».

La Universidad de Utah Valley dijo que el campus fue evacuado de inmediato y permaneció cerrado. Las clases fueron canceladas hasta nuevo aviso. A los que todavía estaban en el campus se les pidió en su lugar hasta que los agentes de policía pudieran escoltarlos con seguridad fuera del campus. Oficiales armados Caminé por el vecindario que bordea el campus, llamando a las puertas y pidiendo información sobre el tirador.

Se vio a los oficiales mirando una foto en sus teléfonos y mostrándola a las personas para ver si reconocían a una persona de interés. El evento, anunciado como la primera parada en la gira de regreso estadounidense de Kirk, había generado una reacción de campus polarizador. Una petición en línea que pidió que los administradores universitarios prohíban que Kirk aparezca recibiera casi 1,000 firmas. La Universidad emitió una declaración la semana pasada citando los derechos de la Primera Enmienda y afirmando su ‘compromiso con la libertad de expresión, investigación intelectual y diálogo constructivo’ ‘.

La semana pasada, Kirk publicó en X Imágenes de clips de noticias que mostraban su visita estaba generando controversia. Él escribió: «¿Qué está sucediendo en Utah?» El tiroteo atrajo a la rápida condena a través del pasillo político cuando los funcionarios demócratas se unieron a Trump, quien ordenó las banderas bajadas a la mitad del personal y emitieron una proclamación presidencial, y los aliados republicanos de Kirk para describir la violencia.

`El ataque contra Charlie Kirk es asqueroso, vil y reprensible, ‘ California demócrata El gobernador Gavin Newsom, quien el pasado marzo fue el anfitrión de Kirk en su podcast, publicó en X. `El asesinato de Charlie Kirk me rompe el corazón. Mis más profundas simpatías son con su esposa, dos hijos pequeños y amigos «, dijo Gabrielle Giffords, la ex congresista demócrata que fue herida en un tiroteo de 2011 en su distrito de Arizona.

El tiroteo parecía estar listo para formar parte de un pico de violencia política que ha tocado una variedad de ideologías y representantes de ambos partidos principales. Los ataques incluyen el asesinato de un legislador del estado de Minnesota y su esposo en su casa en junio, el bombardeo de un desfile de Colorado para exigir rehenes de liberación de Hamas, y un incendio ambientado en el gobernador de la Cámara de Pensilvania, que es judío, en abril. El más notorio de estos eventos es el tiroteo de Trump durante un rally de campaña el año pasado.

El ex congresista de Utah, Jason Chaffetz, un republicano que estaba en el evento del miércoles, dijo en una entrevista en Fox News Channel que escuchó una oportunidad y vio a Kirk regresar. «Parecía que era un tiro cerrado», dijo Chaffetz, quien parecía conmocionado mientras hablaba. Dijo que había una ligera presencia policial en el evento y que Kirk tenía algo de seguridad, pero no lo suficiente.

`Utah es uno de los lugares más seguros del planeta ‘, dijo. «Y así no tenemos este tipo de cosas». El punto de inflexión fue fundado en los suburbios de Chicago en 2012 por Kirk, entonces de 18 años, y William Montgomery, un activista de Tea Party, para hacer proselitismo en los campus universitarios por bajos impuestos y un gobierno limitado. No fue un éxito inmediato. Pero el celo de Kirk por confrontar a los liberales en la academia finalmente ganó un conjunto influyente de financieros conservadores.

A pesar de las primeras dudas, el punto de inflexión respaldó con entusiasmo a Trump después de que él aseguró la nominación del Partido Republicano en 2016. Kirk sirvió como asistente personal para Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente, durante la campaña de elecciones generales. Pronto, Kirk fue una presencia regular en la televisión por cable, donde se inclinó en las guerras culturales y elogió al entonces presidente. Trump y su hijo eran igualmente efusivos y a menudo hablaban en las conferencias de punto de inflexión.

