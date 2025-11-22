El acoso es lo que me impulsó a convertirme en vicegobernador.

Jacarta – Vicegobernador DKI Yakarta rano karno menciona actos de bullying (intimidación) que experimentó desde niño, se convirtió en su motor hasta convertirse en el número dos en Yakarta.

«No me pasó el acoso, sucedió. Para mí, el acoso es un desencadenante. Ahora puedo convertirme en vicegobernador de DKI», dijo Rano en el «inicio de la campaña contra la violencia contra las mujeres y los niños de 16 días en 2025» en Yakarta, el sábado.

Dijo que su padre, Soekarno M Noer, era un artista teatral que rara vez encontraba trabajo. De hecho, su familia come cada día un plato de cinco de ellos.

Rano también admitió que cuando era pequeño a menudo caminaba desde donde vivía en el área de Kemayoran Gang 7 hasta su escuela en Gunung Sahari, Senen porque no tenía dinero para viajar.

«Ni siquiera tengo dinero para comprar dulces, y mucho menos montar en un oplet. Por eso cuando era niño quería comprar un oplet y eso fue durante la película Si Doel», dijo.

Desde pequeño, está acostumbrado a ganar dinero vendiendo pájaros en el mercado de aves para ganar dinero. Además, compró pan gambang que puede durar hasta 20 días.

«Todos los días compro uno y lo guardo en el armario para mañana. Esto significa que no puedo permitirme comprar el pan hasta que lo almacene durante mucho tiempo», dijo.

Una vida difícil requiere más imaginación para poder salir de esa dificultad.

Admitió que le sorprende que ahora los niños sufran un acoso que les hace temblar. «¿Es cierto que los niños de hoy no se ven atemperados por las dificultades y por eso todavía no son fuertes? Deberían ser más fuertes si sufren acoso», afirmó Rano.

Según él, todas las partes deben trabajar juntas para lograr mejoras y el gobierno es, por supuesto, un facilitador y todo debe provenir de la comunidad.

«Porque la gente misma lo experimenta», dijo.

Anteriormente, el gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo, esperaba que el acoso escolar en la capital ya no ocurriera.

«Así que lo más importante es que el acoso o el acoso no vuelva a ocurrir porque esto podría ser una motivación o un desencadenante», dijo Pramono cuando se reunió en el Ayuntamiento de Yakarta.