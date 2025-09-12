El acero de importación de inundaciones cerra la fábrica local, la asociación del gobierno insta a la actuación

Yakarta, Viva – Presidente de la Comunidad de Acero de Construcción Indonesia o de la Sociedad Indonesia de Construcción de Acero (ISCSC), Afirmó Budi Harta Winata, la importancia masiva de productos de acero a Indonesia ha amenazado la existencia de actores comerciales nacionales y hace que la industria en el país se deprima cada vez más.

Budi dijo que incluso había causado el cierre de una fábrica de acero en Surabaya, como resultado de la avalancha de productos de acero del extranjero. De hecho, la información que recibió dijo que habría otro fabricante en Bekasi que también cerraría la fábrica.

«Entonces, hasta ahora ha habido un gran fabricante (en Surabaya) que ha estado cerrado desde 2025. Luego, el de Bekasi también ha estado dispuesto a cerrar», dijo Budi cuando se conoció en Kuningan, South Yakarta, viernes 12 de septiembre de 2025.

Presidente de la Sociedad Indonesia de Construcción de Acero (ISSC), Budi Harta Winata. Foto : [Indonesian Society of Steel Construction (ISSC)]

Admitió que ISSC también criticó fuertemente la tendencia de la inversión extranjera directa (IED), que de hecho en realidad no tuvo mucho efecto múltiple en la economía local.

En contraste con la primera condición, donde si hay una inversión que entra, las empresas nacionales también participarán en hacer su fábrica.

«Eso significa que, con una inversión en este caso, en realidad no podemos obtener nada. Viéndolo», dijo Budi.

Si esta condición continúa y está impresionada por el gobierno, Budi asegura que industria siderúrgica Homeland Fate será el mismo que la industria textil anterior. Donde hasta ahora, ha habido muchos fabricantes de textiles nacionales que finalmente van al negocio.

De hecho, Budi continuo, las dos industrias han tenido un impacto extraordinario en la economía indonesia. Por ejemplo, a partir de los puestos de alimentos alquilados, hasta fábricas de soporte como el alambre de soldadura y la molienda, que eventualmente también cerró como un impacto en el aumento de los productos de acero importados del extranjero.

«Sin mencionar en la agencia de capacitación laboral (BLK) hecha por el gobierno para educar al soldador. Sin mencionar las escuelas STM que tienen un departamento de soldadura. Para lo que tenemos todo, pero aún así la construcción del acero importado está cada vez más abundante en el país», dijo.