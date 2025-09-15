El accidente mortal de Bromo, 7 cuerpos de víctimas fueron enterrados en Jember

Jember -viva – La atmósfera de luto envolvió la regencia del jembro, Java Oriental, después de siete de las ocho víctimas de accidentes de muerte en Jalan Raya Bromo, Regencia de Probolinggo, enterrada en Jember, el domingo (14/09/2025) por la noche.

Las víctimas eran un grupo familiar de Jember de Salud del Hospital Bina Sehat (RSB). Los siete cuerpos enterrados en Jember son Bela Putri Kayila Nurjati (10), Hendra Pratama (37), Significado de Wibowati (34), Wardatus Soleha (35), Aiza Fahrani Agustin (7), Desi Eka Agustini (33) y Nasha Azkiya Naygara (14). Mientras tanto, el cuerpo de Hesti Purba Writhamaya (39) fue enterrado en Madiun de acuerdo con las solicitudes familiares.

«Hubo ocho víctimas que murieron. Eran empleados de RSBS y sus familias, tres de las cuales todavía eran niños», dijo el ex regente de Jember Fadia, el propietario de RSBS, el lunes (15/09/2025).

Jember RSBS Employee Bus Group accidente en las laderas del Monte Bromo

Antes de ser enterrados, los siete cuerpos de víctimas habían sido compartidos en el estacionamiento de RSBS. Docenas de empleados, familiares y familias llenaron el área del hospital propiedad del antiguo regente del jembro desde la tarde, después de escuchar las noticias del grupo de empleados de RSBS tuvieron un accidente en el área de Bromo.

Después de Dishalati, los cuerpos fueron entregados a sus respectivas familias para ser enterrados en TPU alrededor de la funeraria.

Además del número de muertos, este incidente también causó 17 lesiones moderadas a graves. «Para las víctimas que sufrieron moderadas a 17 personas, pero solo 15 víctimas podrían ser tratadas en RSB, porque otras dos víctimas tuvieron que ser tratadas, porque las condiciones no eran estables y aún críticas», dijo Faida.

Explicó que varias lesiones graves tuvieron que someterse a una cirugía y obtener cuidados intensivos. «Esperamos que dos víctimas críticas sean tratadas en el Hospital Regional de Tongas y el Hospital Dr. Moh. Saleh Probolinggo City puede mejorar y puede ser llevado a RSB por cuidados intensivos», dijo.

Con respecto al viaje de los empleados de RSBS para montar Bromo, Faida enfatizó que la actividad era una iniciativa puramente personal. «Entonces, de hecho, de los RSB, no sabían su partida al Monte Bromo hasta que se escuchó el accidente», dijo.

De las ocho víctimas murieron, había una familia que perdió a tres miembros a la vez, a saber, Hendra Pratama, su esposa y el niño.

Se sabe que el accidente ocurrió el domingo (14/09) alrededor de las 11:45 WIB cuando el autobús 88 del Hino Ind numeró el P-7221-AG que trajo a un grupo de empleados de RSB experimentaron una falla de frenos mientras descendía la carretera en el pueblo de Boto, el distrito de Lumbang, la regencia de Probolinggo. El autobús conducido por Al Bahri con un Kernet de Mergi todavía conducía hacia la derecha, se estrelló contra un divisor de la carretera, luego golpeó una policía numerada con motocicleta N-2856-OE.

Como resultado del incidente, ocho personas murieron, mientras que docenas de otras sufrieron heridas graves y leves. Los heridos estaban dispersos en una serie de centros de salud, incluido el Hospital Regional del Dr. Saleh, el Hospital General Ar-Rezy, el Hospital Tongas, Sukapura Health Center, Lumbang y Wonomerto. (ENTRE)