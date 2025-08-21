El accidente de autobús mata al menos a 79 afganos que regresan de Irán

Un accidente de autobús en Northwestern Afganistán Mató al menos a 79 personas que regresaron de Irán, incluidos 19 niños. Dos personas también resultaron heridas en el accidente, dijo un funcionario.
El accidente ocurrió el martes alrededor de las 8.30 p.m. (hora local) en la provincia de Herat. El autobús chocó con un camión y un motocausando un incendio masivo que mató a muchos en el acto, dijo el funcionario.
