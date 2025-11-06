El acceso equitativo a Internet sigue siendo un desafío; esta es una nueva forma de generar conectividad en Indonesia

VIVA – Conectividad Lo digital en Indonesia todavía enfrenta grandes desafíos, especialmente en la igualdad de acceso. Internet Casa. Aunque la demanda de conexiones de fibra sigue aumentando, la mayoría de la gente todavía depende de ella. red móvil para satisfacer sus necesidades digitales. En medio del desarrollo cada vez más complejo de los servicios en línea, la estabilidad y la capacidad de la red no son negociables.

Las cuestiones geográficas también son un factor importante que frena el desarrollo de la infraestructura digital. Dado que más del 70 por ciento del territorio de Indonesia es océano y miles de islas grandes y pequeñas, construir una red casa por casa no es una cuestión fácil. Esta condición ha alentado el surgimiento de un nuevo enfoque en la construcción de conectividad nacional, no a través de la competencia, sino a través de la colaboración.

«El principal desafío para la infraestructura digital en Indonesia no es solo la tecnología, sino también la geografía. Dado que el 70 por ciento del área es océano, la construcción de conectividad casa a casa no se puede hacer solo. Por eso elegimos un modelo de colaboración, no competencia», dijo Erick Satya Arianto, director de tecnología y redes de Linknet, en el foro de la Cumbre Nacional de Tecnología 2025 en Yakarta el jueves 6 de noviembre de 2025.

En su opinión, un enfoque colaborativo puede acelerar la distribución de conexiones de banda ancha, especialmente fuera de las zonas urbanas y de la isla de Java. Este modelo permite que cada proveedor de servicios de Internet (ISP) utilice la misma red de infraestructura sin tener que reconstruirla desde cero.

«Cada ISP tiene diferentes puntos fuertes locales y comprensión del mercado. Nuestra función es proporcionar una red que sea confiable y a la que se pueda acceder en conjunto a través de un esquema de acceso abierto. De esa manera, la expansión de la banda ancha puede ser más rápida y uniforme», continuó Erick.

Además de hacer hincapié en la colaboración, la aplicación de la tecnología de inteligencia artificial (IA) también está empezando a optimizarse en la gestión de redes. La IA se utiliza para ayudar a planificar áreas de red, monitorear la infraestructura y mejorar la experiencia del cliente, aunque su aplicación todavía se centra en la eficiencia operativa interna.

Cuestiones estratégicas como ésta son el foco principal del foro anual que reúne a varios actores de la industria tecnológica para discutir el futuro digital de Indonesia. Este evento, que se celebró junto con la Asociación de Proveedores de Servicios de Internet de Indonesia (APJII), cerró la serie con una invitación a fortalecer las sinergias intersectoriales para lograr una conectividad inclusiva y sostenible en todo el país.