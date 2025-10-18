El ACC de Miami y las esperanzas de playoffs en duda después del colapso de 4 INT de Carson Beck contra Louisville

Entrando como el equipo N° 2 del país, el Huracanes de Miami Lo más probable es que no terminen el fin de semana con la misma clasificación después de su derrota por 24-21 ante Louisville. Los Hurricanes ahora tienen marca de 5-1 en general y 1-1 en el ACC.

Mientras que el Cardenales son uno de los mejores equipos de la conferencia, este fue un juego que Miami casi se ganó a sí mismo. Los Hurricanes cometieron nueve penalizaciones para 67 yardas y estuvieron descuidados casi desde el principio. Pero nada fue peor que sus cuatro pérdidas de balón, todas provenientes del mariscal de campo Carson Beck.

Fue la peor noche de su carrera para el senior de camiseta roja, que había estado tratando de reconstruir su currículum para convertirlo en el de un potencial selección de primera ronda. Beck terminó 25 de 35 para 271 yardas sin touchdowns, y aunque no todas sus cuatro intercepciones resultaron en puntos para Louisville, fueron costosas. especialmente el final.

Dentro de la yarda 33 de Louisville, necesitando solo un gol de campo para empatar el juego y posiblemente enviarlo a tiempo extra, Beck fue interceptado por TJ Capers con 32 segundos restantes. El lanzamiento parecía predeterminado, algo de lo que la transferencia de Georgia pareció culpable durante gran parte de la noche.

Sin sorpresa, un coro de abucheos llovieron desde la multitud del Hard Rock Stadium. Las redes sociales no fueron más amables y se llenaron de críticas hacia la actuación de Beck.

«Hay momentos en los que tal vez fui demasiado agresivo», dijo Beck. «Pero tengo que proteger mejor el balón. Eso no puede suceder. Es inaceptable».

Mala programación para huracanes en Miami

Al llegar al partido de Louisville, Miami no había salido del estado de Florida en toda la temporada y venía de su segunda semana de descanso en tres semanas. Programación extraña, por decir lo menos. Pero el momento del partido del 17 de octubre contra los Cardinals podría haber sido el mayor problema.

En 2024, los Hurricanes lograron una remontada milagrosa, aunque controvertida, sobre Virginia Tech que terminó con un touchdown (o no, según la perspectiva) que fue revisado y fallado a favor de Miami.

Aun así, después de la aplastante derrota ante Louisville, Miami podría querer hablar con la ACC sobre evitar por completo los juegos del jueves o viernes por la noche.

¿Por qué Miami programa los juegos del viernes por la noche? -Reggie Wayne (@ReggieWayne_17) 18 de octubre de 2025

Desde 2017, los 10 mejores equipos de la ACC que juegan partidos de temporada regular los jueves o viernes por la noche tienen 2-5. Eso incluye la victoria número 7 de Miami del año pasado sobre Virginia Tech, así como la derrota de los Hurricanes número 2 en 2017 ante Pitt, que no está clasificado.

Los 10 mejores equipos de ACC que juegan en una temporada regular de jueves a viernes desde 2017: 17/10/25 – El No. 2 Miami pierde ante Lou no clasificado 26/9/25 – El No. 8 FSU pierde ante UVA no clasificado 27/9/24 – El No. 7 Miami vence a VT en un final controvertido 3/9/21 – El No. 10 UNC pierde ante VT no clasificado 29/8/19 – El No. 1 Clemson vence a GT… — 💫🅰️♈️🆔 (@ADavidHaleJoint) 18 de octubre de 2025

Por alguna razón, estos juegos siempre parecen volverse extraños y a menudo se convierten en caldo de cultivo para sorpresas. Miami tuvo suerte en 2024 gracias a Cam Ward y algunos arbitrajes cuestionables. Este año, fue el colapso de Carson Beck.

¿Está Miami fuera de la carrera por el título de la ACC y del playoff de fútbol americano universitario?

Aún queda una larga temporada por delante para los huracanes. A pesar de una fea derrota ante un oponente de la ACC, Miami sigue muy vivo en la carrera hacia Charlotte, y posiblemente hacia el College Football Playoff.

Todavía hay cuatro equipos de ACC sin derrotas en la conferencia (Georgia Tech, Virginia, Duke y SMU). Ese número se reducirá pronto cuando los Yellow Jackets se enfrenten a los Blue Devils en la Semana 8. Dicho esto, el récord de 1-1 de Miami hace que el camino para capturar su primer título de la ACC en la historia del programa sea mucho más difícil.

Aún así, es posible que Miami ni siquiera necesite ganar el ACC para llegar al CFP. Si bien no hay nada seguro en este deporte impredecible, dejar fuera a un equipo de Miami con una sola derrota a fin de año parecería ridículo, especialmente considerando el nivel de talento y la solidez del calendario que el equipo de Mario Cristóbal ha demostrado hasta ahora.