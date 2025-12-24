El AC Milan apunta a Jay Idzes, la dirección del Sassuolo indica que está lista para negociar

Jacarta – Interés AC Milán contra el defensor Sassuolo no te detengas sólo en Jay Idzes. La dirección del club Neroverdi confirmó que su zaguero Tarik Muharemovic también está en el radar de los grandes clubes de la Serie A.

El director general del Sassuolo, Giovanni Carnevali, dio una señal positiva sobre la posibilidad de negociaciones en el mercado de fichajes de enero de 2026. Aunque está abierto a ofertas, Sassuolo sigue calculando cuidadosamente para no perder su principal punto fuerte en plena competición de la Serie A.

Según se informa, el AC Milan está preparando planes para fortalecer su línea defensiva para la próxima temporada. Varios nombres como Axel Disasi y Niklas Süle han sido mencionados como posibles candidatos a ser reclutados por los rossoneri, pero se consideran más adecuados como soluciones a corto plazo.

Jay Idzes, defensa de la selección de Indonesia y del Sassuolo

Para los planes a largo plazo, la atención del Milan se centra en Sassuolo. Jay Idzes y Tarik Muharemovic se consideran opciones atractivas debido a su edad y potencial de desarrollo. La dirección del Sassuolo admite que este interés se encuentra todavía en una fase inicial.

Giovanni Carnevali subrayó que el Sassuolo está abierto a todas las ofertas que le lleguen. Sin embargo, también subrayó que el club no quiere perder a dos jugadores importantes al mismo tiempo.

«No sólo él (Muharemovic), también tenemos otros jugadores. Hemos recibido solicitudes, aunque todavía estamos en las primeras etapas y tenemos que ver el desarrollo», dijo Carnevali, citado desde Semper Milan, el miércoles 24 de diciembre de 2025.

Carnevali destacó específicamente el desarrollo de Muharemovic, a quien se considera que tiene grandes perspectivas. Admitió que el interés de otros clubes formaba parte de la política y del modelo de negocio del Sassuolo en el desarrollo de jugadores jóvenes.

«Muharemovic está demostrando cosas extraordinarias y es un jugador con grandes perspectivas. No hay necesidad de ocultarlo, seguro que llegarán ofertas y eso también forma parte de nuestra política», añadió.

Además, Carnevali explicó que Sassuolo tiene una visión a largo plazo como club que desarrolla jugadores jóvenes. Si Idzes o Muharemovic tienen la oportunidad de pasar a un club más grande, incluido el AC Milan, el club no se interpondrá en su camino.

«Siempre hemos sido un club que intenta desarrollar jugadores jóvenes, hacerlos evolucionar y darles la oportunidad de pasar a grandes clubes», dijo Carnevali.