El abuelo viral en Bandung estaba casi en las masas porque se sospechaba de acosar niños


Sábado 13 de septiembre de 2025 – 20:00 Wib

BandungVIVAViral Un anciano supuestamente lo hizo abuso Sexualmente contra menores, en el distrito de Padalarang. West Bandung Regency, el incidente ocurrió el viernes 12 de septiembre de 2025.

Incluso en el video viral que circulaba, el hombre mayor estaba casi en los residentes.

Mientras tanto, la Sección de Relaciones Públicas de la Policía de Cimahi, IPTU GoFur Supangkat dijo que el incidente ocurrió cuando abuelo Estaba a punto de llevar a cabo su acción depravada, pero fue atrapado por los residentes.

Ilustración del acoso sexual de niños - Fotos de documentos especiales

Ilustración del acoso sexual de niños – Fotos de documentos especiales

Foto :

  • Viva.co.id/muhammad Faidurrahman (South Kalimantan)

«Así que fue atrapado cuando quería lanzar su acción contra un menor, los residentes le preguntaron a Sempar porque las emociones eran casi berrinches», dijo.

IPTU GoFur dijo que los investigadores actualmente han asegurado al abuelo y llevaron a cabo una investigación para revelar el modo y los motivos, debido a la información obtenida por más de una víctima.

«Todavía investigada debido a la información obtenida por más de una víctima». dijo.

Sulthon Kamil Vocalista Fragant Sweet

¡Desmontar! Llene el chat Sulthon Kamil Harum Sweet supuestamente sosteniendo a un hijo menor

El mundo de la música indonesia se sorprendió nuevamente por el escándalo que involucró a Sulthon Kamil, el vocalista de la Sweet Sweet Indie Band. Supuestamente estuvo involucrado en el caso de acoso.

12 de septiembre de 2025





