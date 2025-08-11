El abuelo de Jiman murió en un pozo mientras salvaba a un gato

Pemalang, Viva – Su Alteza El abuelo de Jiman (60) Para salvar a un gato trágico. Los residentes de RT 03 RW 06 Dukuh Lumpang, Bantarbolang, Pemalang, Java Central, respiraron el último en el fondo del pozo que quería salir por el pobre animal.

El incidente desgarrador ocurrió el lunes (8/11/2025) por la mañana alrededor de las 07.30 WIB. Según Budiono, el jefe de la oficina de Semarang Basarnas, el incidente comenzó cuando un residente solicitó la ayuda del abuelo de Jiman para ayudar a su gato a caer en unos 20 metros más profundos.

«Pidió ayuda al abuelo de Jiman porque era un pozos excavados», dijo Budiono.

Armado con las escaleras, el abuelo descendió la oscuridad del pozo. El aire húmedo y frío no estiró sus pasos. Pacientemente, logró llegar al gato y se lo devolvió al propietario de arriba. Sin embargo, cuando su cuerpo casi alcanzó los labios del pozo, llegó el desastre. El abuelo de Jiman de repente parecía débil, perdió su agarre, luego volvió a caer al fondo de un pozo lleno de agua hasta 1,5 metros.

Ilustración de Cat (Photo/Pixabay))

El dueño del gato que está por encima del pozo solo puede gritar en pánico. No hay nadie que se atreva a caer para salvar, preocuparse por el mismo riesgo. Finalmente se pusieron en contacto con la Unidad de Alerta SAR de Basarnas Pemalang.

«Recibimos información a las 09.45 WIB e inmediatamente enviamos un equipo de la Unidad de Alerta SAR de Pemalang para evacuar completos con equipos de rescate vertical y SCBA porque se temía que hubiera gas tóxico», explicó Budiono.

Al llegar al lugar, el equipo SAR combinado se movió rápidamente. Se instala el trípode de rescate, se prepara la cuerda de soporte y un oficial cae por el pozo utilizando un sistema de elevación y *oring. En un silencio tenso, el cuerpo del abuelo de Jiman finalmente se levantó con éxito a las 11:30 WIB, pero no tenía vida. (Teguh Joko Sutrisno/TVone/Central Java)