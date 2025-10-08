El abridor de los Chiefs, tres veces campeón del Super Bowl, se puso explosivo: ‘imperdonable’

El Jefes de Kansas City Estamos en la Semana 6, pero el mundo de la NFL todavía está digiriendo el inicio 2-3 y la derrota de la Semana 5 ante los jaguares de jacksonville – y pateador carnicero harrison es el El último titular de KC en ser llamado por un error flagrante.

“carnicero harrison no ha sido un arma para el jefes esta temporada como hemos visto en años anteriores. De hecho, ha sido un problema”, dijo un experto de la NFL. James Palmer señaló en X.

Luego agregó que “la patada fuera del campo fue imperdonable para un pateador con su trayectoria”.

en la final jaguares serie de touchdown en la Semana 5, Butker le dio al mariscal de campo Trevor Lorenzo y el entrenador en jefe Liam Coen una ventaja, entregándoles el balón en la yarda 40 con una patada inicial que salió fuera de los límites.

Luego, Lawrence irrumpió por el campo en poco tiempo, dándole a su equipo la ventaja con la fallida carrera hacia la zona de anotación.

Dejando a un lado el error de Butker, la defensa no estuvo bien en la última posesión de Jacksonville. Pero eso hace que sea fácil olvidar el error de patada.

No hace falta decir que los Chiefs necesitan más de su pateador tres veces campeón del Super Bowl y titular de nueve años en equipos especiales.