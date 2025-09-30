El abridor de $ 18 millones de Vikings enfrenta llamadas para retirarse en medio de preocupaciones de salud

METROInnesota Vikings centro de partida Ryan Kelly está en una encrucijada de carrera en medio de su décima temporada en la NFL que podría hacer que lo considere colgarlo para siempre.

Firmado con un Dos años y $ 18 millones Como parte de la revisión del equipo de la línea ofensiva en la temporada baja, Kelly sufrió su segunda conmoción cerebral en tres juegos durante una semana 4 contra el Pittsburgh Steelers.

Pero su historia con conmociones cerebrales es mucho más que esta temporada. Desde la temporada 2023, Kelly ha sido diagnosticada con cinco conmociones cerebrales.

Cuando se le preguntó cuántas conmociones cerebrales ha tenido en toda su carrera como jugador después de su segunda conmoción cerebral durante la temporada 2023, Kelly dijo «cinco o seis.«Eso lo pone en siete u ocho por su conteo.

Muchos Vikingos Los observadores han expresado su preocupación de que Kelly necesita considerar su salud a largo plazo y considerar la jubilación, incluido Matthew Coller de Purple Insider, quien hizo una fuerte súplica en su show posterior al juego después de la pérdida de los Steelers.

«Simplemente tuvo una conmoción cerebral hace dos semanas. No soy médico, no lo estoy evaluando, no soy su miembro de la familia. Retiros», «, Coller dijo. «Esto tiene que ser. Uno de los mejores jugadores de la década. Centro fenomenal. Los juegos en los que estaba, estaba muy impresionado … hablé con él un puñado de veces. Persona increíblemente inteligente, una persona increíblemente impesible. Cada persona con la que hablas ama a Ryan Kelly. Retirarse».

Los vikingos C Ryan Kelly aborda la jubilación potencial después del historial de conmoción cerebral con Colts

Durante la temporada 2023, Kelly abordó las preocupaciones con su salud después de que le diagnosticaron una segunda conmoción cerebral en la semana 12 de la Colts de Indianápolis‘ estación.

«Sí, te conviertes en 30 y empiezas a pensar en las cosas», » Kelly dijo en diciembre de 2023. “Si es entre jugar al fútbol y cuando tengo 60 años con demencia y todas estas cosas que ves que pueden provenir de jugar al fútbol, ​​por supuesto, me cuidaré a mí y a mi familia.

«Es difícil ver a algunos de estos tipos (retirados) ahora. Debes ser conscientes de tu calidad de vida más tarde».

La selección general número 18 del draft de 2016, Kelly sufrió su primera conmoción cerebral como profesional durante la temporada 2017 y perdió cinco juegos debido a la lesión en la cabeza. Las otras dos conmociones cerebrales que sufrió durante la temporada 2023 no fueron suficientes para evitar que ganara su cuarto asentimiento de Pro Bowl, pero su sustento después del fútbol está en peligro si sufre más trauma en la cabeza.

«Ciertamente pone una semilla de duda en tu mente», dijo Kelly después de su segunda conmoción cerebral en 2023. «Es un juego violento y lo has estado jugando durante mucho tiempo. Las cosas se suman.

«Puede reemplazar una rodilla y puede reemplazar una cadera», «no está reemplazando su cerebro». Intentaré jugar el juego todo el tiempo que pueda. Saldré y daré todo lo que tengo. Si, en última instancia, tengo más conmociones cerebrales, tomaré una decisión, lo que sea.

Kevin O’Connell se dirige al futuro de Ryan Kelly

La situación con Kelly se ve grave, y el entrenador en jefe Kevin O’Connell no ignoró las preocupaciones que enfrenta el centro de Pro Bowl.

«La salud de nuestros jugadores es siempre el comienzo, el final y la mitad de esa conversación». O’Connell dijo en su conferencia de prensa posterior al juego.

«Así que aplazaremos totalmente a los médicos y aplazaremos al protocolo. Y luego, en última instancia, queremos asegurarnos de que Ryan esté en un buen lugar. Eso no es algo con lo que quiera en particular jugar, así que seremos inteligentes. Definitivamente no es mi carril para evaluar esas cosas hasta que llegamos a ese lugar».