El abogado solicitó la figura de Vara y Dion en el caso de la muerte de Arya Daru

Yakarta, Viva – Poder de la ley de familia diplomática Arya Daru Pangayunan, a saber, Nicholay Aprilindo aludió al nombre de Vara en una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes XIII, Yakarta, martes 30 de septiembre de 2025.

Nicholay explicó que los dos se habían ido juntos antes de que Arya Daru muriera.

«Examine el examen y el primer examen de alguien llamado Vara que estaba entonces con el final en ese momento Ministerio de Asuntos Exteriores Para almorzar en el Post de bloque y luego en la tarde es en Grand Indonesia «, dijo Nicholay en una reunión con la Comisión XIII.



Padre Arya Daru (izquierda) y poder legal (derecha)

Nicholay también mencionó cifra Dion para ser explorado, porque se llama con Arya Daru. Del mismo modo, debe explorar un taxista que los había llevado del Ministerio de Asuntos Exteriores al centro comercial.

«Entonces Dion estaba junto con el fallecido en ese momento. Luego, el taxista que llevó al fallecido a GI al Ministerio de Asuntos Exteriores y un taxista que llevó al fallecido del Ministerio de Asuntos Exteriores a la pensión fallecida», dijo.

En la misma ocasión, el miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes XIII Maruli Siahaan solicitó que cada irregularidad muerte Arya se completó.

Consideró que la cifra se exploraba relacionada con el caso de la muerte de Arya Daru. Incluso, dijo, la cifra del esposo de Vara también debe explorarse.

«Entonces el viaje antes, sobre mi taxi estuvo de acuerdo, ¿con quién? Porque vi que Vara tenía razón, su esposo teniente coronel? ¿Por qué hay un teniente coronel que veo qué leer?

Después de la reunión, Maruli dijo que el esposo de Vara era un teniente coronel en el TNI. Maruli pidió un vínculo entre Vara y su esposo y las víctimas para que se exploren más.

«Sí, Vara, su esposo teniente coronel, dijo. ¿Cuál es la conexión, ¿verdad? Esto debe explorarse, correcto», explicó.

Se sabe que el cuerpo de Arya fue encontrado en una condición patética en su pensión en el área de Menteng, Central Yakarta, el martes 8 de julio de 2025. Fue encontrado con una cara envuelta en cinta adhesiva de plástico y amarillo, lo que había causado una especulación pública sobre el presunto asesinato.



Kosh Diplomat Young Ministerio de Asuntos Exteriores Arya Daru fue encontrado muerto en una cinta durante la escena del crimen Foto : Muelle. Policía del Metro Central de Yakarta

Sin embargo, hasta ahora el investigador declaró que no encontró un elemento criminal en la muerte. Basado en los resultados de la investigación PolicíaSe concluyó que no había participación de otros en la muerte de Arya o en otras palabras, Arya mató al suicidio.

Aun así, la policía todavía está recibiendo otra información relacionada con este caso si hay nuevas pruebas. Entonces, este caso fue confirmado por la policía aún no detenido o SP3.