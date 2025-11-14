El abogado Kim Soo Hyun amenaza con emprender acciones legales y dice que la filtración de datos personales ha entrado en el dominio del delito cibernético

VIVA – El caso que arrastró el nombre de un importante actor surcoreano, Kim Soo HyunLa situación volvió a calentarse tras la aparición de filtraciones de datos personales y acusaciones que circularon ampliamente en las redes sociales. El 14 de noviembre, el abogado Ko Sang-rok del bufete de abogados Pil, como abogado de Kim Soo Hyun, emitió una larga declaración enfatizando la firme postura de su cliente contra la difusión de información falsa y material privado sin permiso.

En una declaración titulada «Advertencia sobre la difusión de información y datos personales falsos y consejos sobre el abogado Bu Ji-seok», Ko destacó los comentarios y aclaraciones hechos por Bu Ji-seok, abogado de la familia del fallecido Kim Sae Ron. Según Ko, la última declaración de la familia en realidad revela que «la afligida familia y el individuo en cuestión han admitido indirectamente el crimen». Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Kim Soohyun o Kim Soo Hyun

Añadió que con el colapso de la base de todas las afirmaciones falsas que circulaban anteriormente, ya no hay base para las acusaciones contra Kim Soo Hyun.

“La premisa básica de todas las afirmaciones falsas en este caso se ha derrumbado por completo”, citado por KBIZoom el viernes 14 de noviembre de 2025.

Además, Ko explicó que ahora se ha identificado la fuente inicial de varios rumores y la difusión de datos personales, y la esencia del presunto cibercrimen está empezando a quedar clara. Destacó que diversos materiales personales, incluidas fotografías de citas distribuidas por el Instituto Garo Sero, postales, cartas e incluso diarios, nunca estuvieron destinados al consumo público.

«A partir de ahora, si cualquier material privado relacionado con el actor se comparte de cualquier forma, incluido el contenido previamente publicado por el Instituto Garo Sero, dicha acción desencadenará una demanda civil o un proceso penal, dependiendo de la gravedad de la violación».

Este caso surge de la controvertida afirmación del Instituto Garo Sero que afirmó que Kim Soo Hyun estuvo en una relación durante seis años con la fallecida Kim Sae Ron, incluso acusando que la relación comenzó cuando la actriz aún era menor de edad. Afirman tener como base testimonios familiares.