El abogado intenta arrojar zapato a CJI BR Gavai: los líderes políticos condenan el incidente







En una impactante violación de decoro, un abogado de 71 años supuestamente intentó arrojar un zapato hacia Presidente del Tribunal Supremo de la India (CJI) Br Gavai durante los procedimientos judiciales el lunes.

El incidente ha provocado la condena de abogados y líderes políticos que cortan los partidos.

El abogado general Tushar Mehta describió el acto como «desafortunado y condenable», vinculándolo con la información errónea y una oferta por publicidad barata.

«El incidente de hoy en el tribunal del Presidente del Presidente de la Justicia es desafortunado y merece la condena. Este es el resultado de la información errónea en las redes sociales. Es realmente alentador que el Presidente del Tribunal Supremo de la India reaccione con magnanimidad … Solo espero que esta magnanimidad no sea tratada por otros como la debilidad de la institución», dijo Mehta.

«He visto personalmente al Presidente del Tribunal Supremo visitando lugares religiosos de todas las religiones con plena reverencia. El Presidente del Tribunal Supremo también ha aclarado esta posición. No se entiende lo que provocó que un delincuente hiciera lo que hizo hoy. Parece ser un acto de algún buscador de atención que desee una publicidad barata», agregó.

La defensora principal Indira Jaising calificó el incidente «un ataque contra la institución en su conjunto».

«No soy un testigo ocular del incidente. Lo que sé, sé por lo que la prensa ha informado. Requiere una investigación. Considero que es un ataque contra la institución en su conjunto, no solo en el Presidente del Tribunal Supremo», dijo.

“Considero que es un comentario casteista contra el Presidente del Tribunal Supremo … requiere una respuesta legal de la Tribunal Supremo de la India ”, agregó Jaising.

El jefe del Partido del Congreso Nacionalista (SP), Sharad Pawar, dijo: “Un intento de atacar al Presidente del Tribunal Supremo en la más alta institución de la justicia no es simplemente un asalto al poder judicial, sino que un grave insulto a nuestra democracia, nuestra Constitución y nuestra misma nación. Los pilares de la democracia india nunca se debilitan bajo ninguna circunstancia «.

Existe un sistema judicial para ir al papel justificado a través de disputas, como para apoyar los valores de la democracia y la constitución. En la Corte Suprema del mismo sistema judicial, el intento de atacar al Presidente del Presidente de tal manera no es solo el poder judicial sino también de la democracia, la Constitución y el país. – Sharad Pawar (@Pawarspeaks) 6 de octubre de 2025

El miembro del Congreso del Parlamento (MP) Manickam Tagore lo describió como el resultado de mentes corroídas de «odio RSS».

«Escenas impactantes en la Corte Suprema de hoy: alguien intentó arrojar un objeto a CJI Br Gavai durante los procedimientos. En medio del caos, el Presidente del Tribunal Supremo permaneció tranquilo, digno y completamente inquebrantable. Ese es el verdadero liderazgo. La compostura de Cji Gavai refleja la fuerza de la judicial de la India, de pie, incluso cuando el odio intenta sacudir nuestras instituciones», escribió en X.

«Pero seamos honestos, esto no es solo la locura de una persona. Este es el resultado de 100 años de RSS Odio las mentes de la corrosión del veneno y el debilitamiento del respeto por las instituciones. Cuando el odio se vuelve normal, la justicia se vuelve peligrosa. Es hora de que India elija la calma sobre el caos, la humanidad sobre el odio ”, agregó.

Escenas impactantes en la Corte Suprema hoy: alguien intentó lanzar un objeto a CJI BR Gavai durante los procedimientos. En medio del caos, el Presidente del Tribunal Supremo permaneció tranquilo, digno y completamente inquebrantable. Ese es un verdadero liderazgo. 🙏🏽 La compostura de Cji Gavai refleja la fuerza de … https://t.co/v2celdi7wt – Manickam Tagore .B🇮🇳 Gema 6 de octubre de 2025

El portavoz de BJP, Gaurav Bhatia, dijo: «La sala del tribunal del honorable Justicia no es solo cuatro muros: es el santum santor de nuestra democracia. El intento de ataque contra el honorable CJI br gavai en el tribunal supremo es una agresión inaceptable a la asalto de la juicio y la regla de la ley. debe ser condenado en los términos más fuertes posibles «.

La sala del tribunal del honorable Presidente de la Justicia no es solo cuatro muros, es el santuario sanctorum de nuestra democracia. El intento de ataque contra el honorable Cji Br Gavai en la Corte Suprema es un asalto inaceptable a la santidad del poder judicial y el estado de derecho. Tales actos de … pic.twitter.com/stqtmsyett – Gaurav Bhatia Gaurav Bhatia 🇮 (@GauraVbhatibjp) 6 de octubre de 2025

Shiv Sena (UBT) El líder Sanjay Raut también golpeó, calificándolo de un ataque directo contra el Dr. Br Ambedkar y la Constitución.

«El intento de atacar el Presidente del Tribunal Supremo Bhushan Gavai en la Corte Suprema es un ataque directo contra el Dr. Ambedkar y la Constitución. El asaltante es un falso hindutvawadi: esta es una creación de los centros de entrenamiento del BJP», dijo Raut en un puesto en X.

¡El intento de atacar al juez principal de la Corte Suprema Bhushan Gawai es un ataque directo contra el Dr. Ambedkar y la Constitución!

Los atacantes son el escándalo del escándalo

¡Esta es la creación del centro de entrenamiento de BJP!

⁦@Rssorg⁩

⁦@Bjp4india⁩

⁦@Narendramodi⁩ pic.twitter.com/eqn3uiagnh – Sanjay Raut (@rautsanjay61) 6 de octubre de 2025

Según los abogados presentes en la sala del tribunal, el incidente tuvo lugar cuando un banco que comprende el CJI y el juez K Vinod Chandran escuchaban menciones.

El abogado, identificado como Rakesh Kishor, un residente de Mayur Vihar, se acercó al estrado, se quitó el zapato e intentó lanzarlo hacia los jueces.

Sin embargo, un personal de seguridad de alerta intervino inmediatamente y evitó el ataque. Kishor fue escoltado rápidamente fuera de las instalaciones de la corte. Mientras lo llevaban, se escuchó a Kishor gritar: «Sanatan Ka Apman Nahi Sahenge (no tolerará insultos a Sanatan Dharma)».

Sin embargo, el CJI, que permaneció inmutable, continuó escuchando la mención de casos. «No te distraigas todo esto. No estamos distraídos. Estas cosas no me afectan», dijo a los abogados.

La policía está coordinando con el Registrador General de la Corte Suprema e investigando más el caso.

Aunque la policía aún no ha determinado el motivo, se cree que el incidente está relacionado con el descontento de Kishor sobre los comentarios hechos por el CJI el mes pasado durante una audiencia sobre una súplica que busca la reinstalación de un ídolo Vishnu en el Templo Javari de Khajuraho. El CJI había desestimado la súplica, calificándola de «litigios de interés publicitario», y luego aclaró que respetaba «todas las religiones».

