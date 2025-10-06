El abogado intenta arrojar el zapato hacia CJI Gavai en la sala del tribunal







Un abogado supuestamente intentó arrojar un zapato hacia el Presidente del Tribunal Supremo de la India, Br Gavai durante los procedimientos en el Tribunal Supremo el lunes, según los abogados.

El incidente ocurrió cuando un banco dirigido por el CJI escuchó la mención de los casos de los abogados.

El abogado se acercó al estrado, se quitó el zapato e intentó lanzarlo hacia el juez.

Alerta personal de seguridad Presente dentro de la sala del tribunal intervino inmediatamente y evitó el ataque. El abogado fue escoltado rápidamente fuera de las instalaciones de la corte.

Mientras lo llevaban, se escuchó al abogado gritar, «Sanatan Ka Apman Nahi Sahenge» (no toleraremos el insulto de Sanatan Dharma).

El CJI permaneció compuesto e instó a los abogados presentes en la sala del tribunal a continuar con sus argumentos.

«No te distraigas todo esto. No estamos distraídos. Estas cosas no me afectan». El Presidente del Presidente comentó.

La Unidad de Seguridad de la Corte Apex ha iniciado una investigación sobre el incidente. Se esperan más detalles sobre el abogado y los posibles motivos.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente