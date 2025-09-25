El abogado dijo que la casa de Ridwan Kamil fue sacudida con Atalia Praratya

Yakarta, Viva – esfuerzos pacíficos en el presunto caso de difamación que arrastró el nombre Ridwan Kamil Oficialmente terminó en punto muerto. El ex gobernador de West Java rechazó un acuerdo familiar e insistió en continuar el caso ante el tribunal.

Esta certeza fue transmitida por el abogado de Ridwan Kamil, la musulmana Jaya Butarbutar, después de asistir a la agenda de mediación en la Policía de Investigación Criminal, South Yakarta, martes 23 de septiembre de 2025. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

«Pak Ridwan Kamil, una vez más, declaramos que rechazó firmemente la mediación y prefería continuar este proceso a fondo. Entonces, ¿qué? Para ser una certeza legal», dijo musulmán.

Según él, esta dura decisión nació de un grave impacto causado por la acusación de Lisa Mariana de su cliente. Además de herir la reputación pública, también se dijo que la acusación sacudía la casa de Ridwan Kamil con su esposa, Atalia Praratya.

«Su buen nombre fue destruido debido a la difamación. Su hogar también experimentó perturbaciones, sufriendo un claro daño doméstico», continuó.

El caso comenzó con la afirmación de Lisa Mariana que confirmó que su hija, Celina Azzura, era una hija biológica de Kang Emil. Este problema luego se convirtió en una gran polémica hasta que finalmente se procesó legalmente.

Los investigadores de investigación criminal polri han planteado el caso a la etapa de investigación e incluso realizan pruebas de ADN. Los resultados de la prueba de laboratorio que salió el 20 de agosto de 2025 aseguró que Celina no fuera la niña biológica de Ridwan Kamil.

Sin embargo, el campamento de Lisa no retrocedió. Su abogado, Jhonboy Nababan, dijo que respetaba la actitud firme de Ridwan Kamil, pero aún esperaba que hubiera una oportunidad para reexaminar.

«Presentamos todos los procesos a la investigación penal. Solo tenemos que seguir donde el caso final», dijo.

De hecho, Lisa solicitó que la prueba de ADN se realice en el Hospital Mount Elizabeth, Singapur.

Ahora, después de que la mediación falla miserablemente, concéntrese en cambiar a los investigadores que determinarán los próximos pasos legales. Los musulmanes afirmaron que la evidencia existente era más que suficiente para llevar a Lisa a la etapa de determinar al sospechoso.

«Creemos que la sede de la policía de la investigación penal puede actuar profesionalmente, puede ser independiente resolver este caso lo más alto posible», concluyó.