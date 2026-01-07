El abogado defensor de Nick Reiner se retira del caso de asesinato

Nick ReinerEl abogado defensor de Alan Jackson, dijo ante el tribunal el miércoles que se retira del caso de doble asesinato.

Reiner, quien está acusado de matar a sus padres Rob y Michele Reinercompareció ante el tribunal para una lectura de cargos. Una defensora pública adjunta, Kimberly Greene, se hizo cargo de su defensa.

Reiner habló sólo una vez y acordó posponer su lectura de cargos hasta el 23 de febrero.

“Sí, estoy de acuerdo”, dijo.

Reiner había comparecido anteriormente ante el tribunal con una bata azul de prevención del suicidio. El miércoles vestía un mono marrón de prisión y tenía la cabeza rapada.

El hombre de 32 años se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua sin libertad condicional o pena de muerte por el asesinato de sus padres. Fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado con “circunstancias especiales”, lo que hace que el delito sea potencialmente susceptible de ser castigado con la pena de muerte.

Rob y Michele Reiner fueron encontrados muertos en su casa de Brentwood alrededor de las 3:40 pm del 14 de diciembre. Nick Reiner fue arrestado esa noche cerca del campus de la USC en Exposition Park, que está a unas 12 millas de Brentwood. Fue fichado bajo sospecha de asesinato a la mañana siguiente y se encuentra detenido sin derecho a fianza en el Centro Correccional Twin Towers en Los Ángeles. Lo representa el abogado Alan Jackson, quien ha trabajado con clientes de alto perfil como Harvey Weinstein, Kevin Spacey y Karen Read en el pasado.

“Procesar estos casos que involucran a familiares son algunos de los casos más desafiantes y desgarradores que enfrenta esta oficina debido a la naturaleza íntima y a menudo brutal de los crímenes involucrados”, dijo Nathan Hochman, fiscal de distrito de Los Ángeles, en una conferencia de prensa.

Nick Reiner había hablado previamente de su lucha contra la adicción y la falta de vivienda y coescribió la película de 2015 “Being Charlie”, que dirigió su padre, sobre sus experiencias.

La muerte de Rob y Michele Reiner ha conmocionado a Hollywood y al mundo. Rob había dirigido películas clásicas como “La princesa prometida”, “Stand by Me”, “This Is Spinal Tap”, “Cuando Harry conoció a Sally”, “A Few Good Men” y más después de su primera aparición interpretando a Meathead en “All in the Family”. Muchos fanáticos, cineastas y amigos cercanos, como Billy Crystal, Larry David y más, rindieron homenaje a la pareja.