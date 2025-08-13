El abogado de Rahul planteó la cuestión de ‘amenaza a su vida’ sin su consentimiento: Cong







El Congreso El miércoles, dijo el abogado de Rahul Gandhi, planteó el tema de la amenaza a su vida sin su consentimiento y retomará la declaración en la corte el jueves.

Una solicitud, presentada ante el magistrado judicial (primera clase) Amol Shinde en Pune por el abogado de Gandhi, Milind Pawar, dijo que Gandhi podría enfrentar daños por los seguidores de la ideología de Vinayak Damodar Savarkar y Nathuram Gode, y proporcionar «protección preventiva» es la obligación constitucional del estado.

El jefe de los medios y publicidad del Congreso, Pawan Khera, dijo que el abogado de Gandhi planteó el tema de la amenaza a su vida en la corte sin su consentimiento.

«El Sr. Gandhi tiene una fuerte objeción a esto y mañana su abogado retomará esta declaración en la corte», dijo Khera en una publicación sobre X.

También compartió un comunicado de prensa del abogado que decía «el Pursis de fecha 13.08.2025 fue presentada por mí en el tribunal sin instrucciones del cliente».

«El contenido de los Pursis fue redactado por mí sin consultar a mi cliente Shri. Rahul Gandhi. Mi cliente ha tenido una fuerte excepción a la presentación de este Pursis con fecha del 13.08.2025 y ha expresado su desacuerdo con el contenido de los Pursis «, dijo Pawar.

«Mañana presentaré una solicitud formal para retirar el dicho Pursis ante el Tribunal Hon`ble», dijo.

El caso, cuyo juicio aún no ha comenzado, se refiere a ciertos comentarios presuntamente hechos por Gandhi contra VD Savarkar, Freedom Fighter e Hindutva Ideologue.

La solicitud dijo que el demandante Satyaki Savarkar había admitido que también es un descendiente directo, a través del linaje materno, de Nathuram Godse y Gopal Godse, acusado principal en el asesinato de Mahatma Gandhi.

Rahul Gandhi es el líder de la oposición en el Lok Sabha y recientemente celebró una conferencia de prensa en Nueva Delhi, colocando ante la nación evidencia de «fraude electoral» por parte de la Comisión Electoral, dijo la solicitud.

Gandhi también organizó una protesta en el complejo del Parlamento, criando consignas como «Vote Chor Sarkar».

«A la luz de la historia documentada de tendencias violentas y anticonstitucionales vinculadas al linaje del demandante, y considerando el clima político predominante, existe una clara, razonable y sustancial de la aprehensión que Rahul Gandhi puede enfrentar daños, implicación injusta u otras formas de apuntar por las personas que se suscriben a la detección de la Aplicación de Vinayak Damodar.

«En tales circunstancias, la protección preventiva no solo es prudente, sino que es una obligación constitucional sobre el estado«Agregó.

El abogado Pawar había dicho anteriormente que esta «Pursis» o la solicitud se presentó como una medida de precaución con el objetivo de «salvaguardar legalmente la justicia, la integridad y la transparencia de los procedimientos actuales».

