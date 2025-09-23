El abogado de la familia de Arya Daru vino a Kabareskrim, ¿qué pasa?

Yakarta, Viva – Misterio muerte Jóvenes diplomáticos Ministerio de Asuntos Exteriores, Arya Daru BlackDe vuelta en el centro de atención.

La razón es que el equipo de abogados de la familia Arya visitó la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional, el martes 23 de septiembre de 2025, para reunirse directamente con el jefe. Policía de investigación criminalComisionado de Policía General Syahardiando.

«Llegamos a la investigación criminal para mantenernos en contacto con Pak Kabareskrim mientras coordinamos», dijo el abogado de la familia Nicolay Aprillindo Arya.

Young Diplomat del Ministerio de Asuntos Exteriores, Arya Daru Pangayunan Foto : Facebook/Aro

Según Nicolay, esta coordinación es importante para que la familia pueda obtener la información más reciente que es realmente válida del investigador. Afirmó que su partido también presentó una serie de información adicional a los investigadores sobre las presuntas irregularidades de la muerte de Arya.

«Además de recibir una explicación, también estamos tratando de compartir información con Bareskrim sobre el misterio de la muerte del difunto Arya Daru Pangayunan», dijo.

Anteriormente informó, el cuerpo de Arya fue encontrado en una condición patética en su sala de embarque en el área de Menteng, Central Yakarta, el martes 8 de julio de 2025. Fue encontrado con una cara envuelta en cinta de plástico y de conducto amarillo, lo que había causado especulaciones públicas sobre el presunto asesinato.

Sin embargo, hasta ahora el investigador declaró que no encontró un elemento criminal en la muerte. Basado en los resultados de la investigación policial, se concluyó que no había participación de otros en la muerte de Arya o en otras palabras, Arya mató al suicidio.

Aun así, la policía todavía está recibiendo otra información relacionada con este caso si hay nuevas pruebas. Entonces, este caso fue confirmado por la policía aún no detenido o SP3.