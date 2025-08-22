El abogado de Glaser Weil tenía 65 años

Harrison DossickUn litigante de entretenimiento y medios de comunicación desde hace mucho tiempo en Glaser Weil, murió inesperadamente el 14 de agosto en Los Ángeles. Tenía 65 años.

Durante casi cuatro décadas, Dossick representó a los principales estudios de cine, talento creativo, distribuidores y compañías de medios.

Entre sus casos notables estaban su éxito Defensa de Angelina Jolie En el caso de infracción de derechos de autor sobre «en la tierra de la sangre y la miel» y su representación de la distribución del distrito cinematográfico en reclamos publicitarios falsos sobre «impulso». También representó a Paramount Pictures en derechos de autor y reclamos de presentación de ideas relacionadas con «lo que los hombres quieren», y Sony Pictures Entertainment en una disputa de participación de ganancias sobre una secuela de «Instinct Basic».

Dossick también representó las gemas de pantalla de Sony en una disputa de participación y semejanza de ganancias sobre «la familia Partridge», y Volvo sobre una acción indebida y una acción de copyright que involucra el uso de fotografías en las redes sociales.

Recientemente, había representado a un destacado guionista y director que involucró un importante proyecto cinematográfico y abogó por un destacado gerente de boxeo en una disputa de comisión contra una compañía de promoción deportiva.

«Harrison era un abogado excepcional y un atesorado colega y amigo», dijo Peter Weil, socio gerente de Glaser Weil. «Combinó la brillantez intelectual con la calidez, el humor y la integridad, ganando la confianza de sus clientes y la profunda admiración de todos los que trabajaron junto a él.

Antes de unirse a Glaser Weil, Dossick se desempeñó como socio en Reed Smith de 2012-2023, Katten Muchin Rosenman de 2000 a 2012 y Hill Wynne Troop & Meisinger de 1988 a 2000.

Ha sido reconocido por Legal 500 y Best Lawyers en América, y fue nombrado Super Abogado del Sur de California por la revista Los Ángeles y la revista Super Lawyers Southern California (2006-2010 y 2014-2018).

Le sobreviven su esposa, Joanne, y los hijos Artie y Carly.