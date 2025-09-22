El abogado confirma PT WKM Patok Land por prevenir la minería ilegal

Yakarta, Viva – Abogado Pt Wana Kencana Mineral (Wkm), Rolas Sitinjak reveló la razón de que su cliente tome una estaca tierra.

La acción era proteger las tierras de la compañía al mismo tiempo evitar la acción. minería ilegal o minería ilegal.

Rolas incluso explicó que las acciones tomadas por dos trabajadores llamados Awwab Hafidz y Marsel Biaalembang deben hacerse para evitar que cualquier persona (incluida la posición de PT) no ingrese y realice actividades imprudentemente sin permiso en la tierra propiedad de PT WKM.

«Establecimos el área porque queríamos prevenir las pérdidas estatales debido a la supuesta minería ilegal. Los testigos (posición de PT) ingresaron a nuestra región (PT WKM) sin permiso, por lo que la repletamos», dijo Rolas, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Especialmente según Rolas, en los hechos del juicio revelado por la posición de PT no solo para construir una carretera como se afirma hasta ahora.

El hecho de que en realidad muestra que es probable que la posición de PT realice actividades mineras en tierras propiedad de PT WKM porque el área de tierra que se abre trasciende las regulaciones aplicables.

«Anteriormente los hechos del juicio, ambos lo vimos. La posición de PT se está minando en el área de IUP de PT WKM. Si eso, ¿qué otros caminos (intereses) están abiertos? Anteriormente, el segundo testigo dijo que la apertura de la carretera era de 40 metros de la carretera. Sin mencionar el hombro del camino, sin mencionar fuera de la carretera. Según el reglamento, el flujo externo debe ser 40 metros.

Rolas también se refiere a los hallazgos y conclusiones de la aplicación de la ley (Gakkum) del Servicio Forestal de la Provincia del Norte de Maluku que llama a esto una actividad minera minera ilegal o ilegal. La razón es que, según Gakkum, nunca ha habido una actividad de apertura de carretera llevada a cabo por ninguna parte al explorar terrenos de hasta 100 metros.

«Gakum (provincia de North Maluku) dice que se han tomado el níquel que nuestros clientes (PT WKM) han sido tomados. Hay minería ilegal allí. Lo que dice es Gakkum. El hecho está nuevamente frente al juicio, más de 80 metros a 100 metros.

Como se sabe, la sesión del caso de la participación de la tierra que involucra a dos trabajadores de PT WKM, a saber, Awwab y Marsel todavía está en curso en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta (Tribunal de Distrito Central de Yakarta). En la actualidad, la agenda del juicio todavía está en la etapa de escuchar las declaraciones de los testigos.