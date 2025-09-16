El abogado confirma la determinación del sospechoso Rudy Tanoesoedibjo no de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal

Yakarta, Viva – Comisionado de asesoramiento legal de Pt Dosni Roha Logistik (PT DRL), Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, Ricky Hebert Sitohang evaluó la determinación sospechar su cliente no está de acuerdo con el código de procedimiento penal (Kuhap).

Mientras tanto, Rudy fue nombrado sospechoso en un caso de presunta corrupción en la distribución de asistencia social (Bansos) de arroz para el Programa de esperanza familiar (PKH) de la familia de beneficios (KPM) del año fiscal 2020.

«La determinación de este sospechoso ciertamente comenzó a tener muchas respuestas de las redes sociales, con una variedad de opiniones, etc.

Un oficial está limpiando el logotipo de KPK Building en Yakarta (ilustración de fotos) Foto : Entre fotos/Muhammad Adimaja

Dijo que su cliente había realizado esfuerzos legales previos al juicio para luchar KPK. El paso legal se dio, después de que su cliente recibió una orden para el inicio de la investigación (SPDP).

Sin embargo, el equipo legal consideró que la determinación de Rudy no estaba de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal y la decisión del Tribunal Constitucional.

«Con la determinación del sospechoso del KPK, tomaremos medidas y se ha llevado a cabo una solicitud previa al juicio en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta, que actualmente está rodando, que nuestra solicitud está relacionada con la determinación del sospechoso, que en nuestra opinión, la determinación del sospechoso no está de acuerdo con el Código de Procedimiento de Procedimiento y la decisión del Número constitucional del Tribunal 21 PUU XII en 2014», dijo.

Afirmó que su cliente nunca se había sometido a un examen antes de ser nombrado sospechoso. Sin duda, el KPK ha convocado a Bambang Rudijanto, el jueves 14 de agosto de 2025, pero estuvo ausente.

Ricky afirmó que el KPK debería poder preguntarle a la declaración de Rudy antes de establecer a su cliente como sospechoso. Esto se estipula en el Código de Procedimiento Penal y el decreto del Tribunal Constitucional número 21 PUU XII 2014.

«En el contexto de investigar al Sr. Bambang Rudijanto, se le preguntó a su declaración como testigo, para que la información dada por él pudiera equilibrarse para encontrar un punto medio donde la posición de estado real», agregó.

Se sabe que Bambang Rudijanto TanoesoeDibjo se dice que tiene el estado del sospechoso por el KPK. Esto fue conocido después de que Rudy presentó un esfuerzo legal previo al juicio al Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta (Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta), el lunes 25 de septiembre de 2025.



Bambang rudijanto tanoesoeesoedibjo alias rudy tanoe Foto : Antara / Fiananda Sjofjan Rassat

«Clasificación de casos: si la determinación del sospechoso», dijo el Sistema de Información de Búsqueda de Casos del Tribunal de Distrito del Sur de Jakarta (SIPP), jueves 11 de septiembre de 2025.

La demanda se registró con el número de caso: 102/pid.pra/2025/pn jkt.sel. Rudy demandó al liderazgo de KPK o KPK. La audiencia inaugural se celebró el jueves 4 de septiembre.