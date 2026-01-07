El abogado abre su voz sobre la cuestión de que el hijo de Arka tenga una relación ilícita entre Ridwan Kamil y Aura Kasih, revelando este hecho.

Jacarta – Los rumores que circulan en las redes sociales dicen que Arkana Aidan Misbach es hijo de una relación ilícita entre Ridwan Kamil con una mujer con las iniciales alias AK Aura Kasih.

Lea también: Divorciada de Ridwan Kamil, la custodia de Zara recae en Atalia Praratya



Esta cuestión fue inmediatamente desestimada por el abogado de Ridwan Kamil y declarada falsa. Abogado Divorcio Ridwan Kamil, Wenda Alwi, enfatizaron Atrás es un niño adoptado por Ridwan Kamil y Atalia Praratya durante la pandemia de Covid-19 de 2020.

«Quiero dejar esto claro. Hay muchas narrativas que dicen que este niño nació de alguien», dijo Wenda Alwi a los periodistas el miércoles 7 de enero de 2026.

Lea también: Ridwan Kamil se sincera: el divorcio de Atalia es la mejor manera



Wenda explicó que Arka fue tomada por motivos humanitarios, no por una relación personal con ninguna de las partes.

«Les recuerdo nuevamente que este niño fue llevado por el Sr. RK y la Sra. Atalia justo en el Día Nacional del Niño y sus padres murieron de Covid», explicó.

Lea también: Oficialmente divorciado de Atalia, Ridwan Kamil obtiene la custodia de Arka





Ridwan Kamil y Aura Kasih.

Enfatizó que Arka no tuvo nada que ver con el tema de infidelidad o acusaciones de relación ilícita que se desarrollaron en las redes sociales.

«Así que basta, no tiene nada que ver con nadie», subrayó Wenda.

Según Wenda, esta cuestión no sólo es engañosa, sino que también lesiona los derechos de los niños y no se basa en hechos legales.

Añadió que en la demanda de divorcio de Ridwan Kamil y Atalia Praratya no había ni un solo material que discutiera la participación de una tercera persona.

«No hay material en la demanda. Este divorcio no tiene nada que ver con una tercera persona, cualesquiera que sean sus iniciales, ya sea AKA o cualquier otra persona», dijo.

Wenda Alwi también dijo que Ridwan Kamil actualmente elige centrarse en los niños después de la decisión de divorcio.

«Se está calmando y centrándose en los niños», dijo Wenda.

Dijo que Ridwan Kamil no tenía planes de hacer una declaración directa a los medios. «Así que no sabemos cuándo daremos una declaración directa», dijo.

Actualmente, se dice que Ridwan Kamil pasa tiempo con Arka. «Actualmente acompaña a Arka a dibujar y pasear tranquilamente por el complejo», concluyó Wenda.

La derecha de Asuk Arka cae en manos de RK

Mientras tanto, otro abogado, Oya Abdul Malik, también explicó por qué Ridwan Kamil se ocupa actualmente de Arka.