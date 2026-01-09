El abogado abre su voz sobre Gus Yaqut como sospechoso de cuota de Hajj

Jacarta – Asesor jurídico del ex Ministro de Religión Yaqut Cholil QoumasMellisa Anggraini, afirmó que su partido respeta el proceso legal en curso respecto a la designación de su cliente como presunto sospechoso. corrupción soñar no viene por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK).

«Respetamos plenamente el proceso legal en curso», dijo Mellisa en un comunicado recibido en Yakarta el viernes.

Dijo que desde el inicio del proceso de instrucción su cliente ha sido cooperativo y transparente cumpliendo con todas las citaciones y procedimientos legales aplicables.

Esta actitud, según él, es una forma del compromiso de Yaqut Cholil Qoumas con la aplicación de la ley.

Mellisa también enfatizó que todo ciudadano tiene derechos garantizados por la ley, incluido el derecho a un trato justo y el principio de presunción de inocencia hasta que una decisión judicial tenga fuerza legal permanente.

Como asesora legal, Mellisa manifestó que acompañará a sus clientes de manera profesional y responsable, y tomará todas las medidas y medidas legales necesarias de conformidad con lo establecido en las leyes y reglamentos aplicables.

Además, hizo un llamamiento a todas las partes para que respeten el proceso legal en curso y proporcionen espacio para que el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) lleve a cabo sus funciones de forma independiente, objetiva y profesional.

Anteriormente, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) reveló que el ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) junto con Ishfah Abidal Aziz (IAA), alias Gus Alex, como personal especial de Yaqut, fueron nombrados sospechosos en el caso de la cuota de Hajj a partir del 8 de enero de 2026.

«El sospechoso fue determinado ayer, jueves 8 de enero de 2026», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, en el Edificio Rojo y Blanco de KPK.

Aparte de eso, dijo que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción había enviado una carta notificando a Yaqut y Gus Alex de su designación como sospechosos.

«Hemos entregado la carta para determinar al sospechoso a las partes pertinentes», dijo. (Hormiga)