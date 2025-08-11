VIVA – Global Insurance Company, Chubb, renovó oficialmente su cooperación a largo plazo con el Abierto de Australia, el famoso torneo de Grand Slam del mundo. Desde 2020, Chubb ha jugado el socio oficial de seguros del evento, y ahora, la asociación se ha ampliado a varias líneas nuevas.

Leer también: El campeonato de tenis del mundo masculino se inicia la serie IV.



En el último acuerdo, Chubb incluirá el papel de socios oficiales de seguros de vida, socios oficiales de seguros de trofeos, a socios oficiales de seguros de viajes del Abierto de Australia.

No solo eso, la presencia de Chubb también se sentirá cada vez más en el campo. Serán parte del momento de la ‘llamada cercana’ en que los fans siempre esperan los segmentos icónicos. tenis.

Leer también: Jugador francés del tenis Arthur Gea Torneo Torneo Tennis M-25 Bali



La expansión de este alcance también enfatiza el compromiso a largo plazo de Chubb con el Abierto de Australia, al tiempo que proporciona una mayor exposición a sus productos superiores, entre la línea general de seguros y el seguro de vida.

El director ejecutivo del tenis australiano, Craig Tiley, dio la bienvenida a la continuación de esta cooperación.

Leer también: El doble japonés controló el final M-25 Bali, Indonesia fue eliminada en las semifinales



«Chubb se ha convertido en el principal socio del Abierto de Australia desde 2020, y esperamos desarrollar esta fuerte relación», dijo Craig Tiley.

Además, Tiley enfatizó la armonía de la visión entre estas dos entidades globales.

«Las empresas con perfiles globales, especialmente en la región de Asia Pacífico, hacen cooperación con el Abierto de Australia, uno de los mayores eventos deportivos y de entretenimiento del mundo, se vuelve muy armonioso», agregó

Mientras tanto, el presidente regional de APAC Chubb, Marcos Gunn, también expresó su alegría por esta asociación más amplia.

«El Abierto de Australia continúa innovando y estableciendo altos estándares, que están muy en línea con el compromiso de Chubb con la excelencia en los servicios a los clientes y socios comerciales. Estamos esperando una asociación sostenible y un éxito conjunto en el ámbito mundial», dijo.

Este paso Chubb también es una fuerte señal de su compromiso de apoyar el mundo de los deportes y presentar una solución integral de protección en el evento global.